Fußball Fair-Play und Nervenspiel

Überraschung in Hauingen: Der Trainerstuhl beim Tabellenführer der Kreisliga A-West wird nach der Runde neu besetzt. Aus allen Wolken fiel Mike Hess, der seine angefangene Arbeit zu Ende bringen möchte. Ein paar Kilometer weiter braucht der FC Steinen-Höllstein im Kellerduell gegen Istein am 20. Spieltag drei Zähler.

Lörrach. Sportlich läuft es beim FC Hauingen wie geschmiert. Zehn Spiele schon ist der Verein ungeschlagen. Und seit dem vergangenen Wochenende grüßt der FCH sogar vom Platz an der Sonne. Umso überraschender ist die Entscheidung der Verantwortlichen, den Vertrag mit Trainer Mike Hess nicht zu verlängern (siehe nebenstehenden Artikel).

Nichtsdestotrotz soll heute ab 16 Uhr im Derby gegen den TuS Lörrach-Stetten die Serie ausgebaut werden. „Ich gehe davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Stetten muss gewinnen, wenn sie oben dran bleiben wollen“, betont Hess, der den Bettel nun nicht vorzeitig hinschmeißen möchte.

„Zum Saisonende möchte ich eine Mannschaft hinterlassen, die den größtmöglichen Erfolg für sich erreichen konnte“, macht Hess klar.

Nach der 1:3-Heimniederlage vor Wochenfrist gegen den SV Todtnau steht der FC Bosporus Weil nun in der Pflicht. Morgen ab 15 Uhr müssen gegen den abstiegsbedrohten SV Schwörstadt drei Punkte her.

Punktgleich mit Bosporus Weil liegt der SV Todtnau auf dem dritten Platz. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt Todtnau den TuS Kleines Wiesental zum Verfolgerduell. Die Gäste haben sich nach zwei Siegen unter dem neuen Trainer Peter Johann im oberen Tabellendrittel etabliert.

Dank vier Toren in nur zehn Minuten sicherte sich der FC Hausen drei Punkte in Istein. Ein perfekter Start also für den neuen Coach an der Seitenlinie Atilla Ürgen. Morgen ab 15 Uhr gastiert der SV Karsau beim FCH.

Spielertrainer Patrick Streule markierte vor Wochenfrist den 2:1-Siegtreffer für den FV Degerfelden gegen den SV Schwörstadt. Fünf Zähler liegt der FVD derzeit vor dem ersten Abstiegsplatz. Morgen geht’s um 15 Uhr zum FC Huttingen.

Im Niemandsland der Tabelle rangiert der FV Fahrnau. Nichtsdestotrotz soll nun der neunte Saisonsieg bei der SG Niederhof/Binzgen eingefahren werden. Los geht’s am Sonntag ab 15 Uhr.

Peter Osswald mit Fair-Play-Aktion

Für den SV Schopfheim steht heute Nachmittag ab 16 Uhr bereits das dritte Heimspiel in Folge an. Zu Gast bei den Schützlingen von SVS-Trainer Joachim Boos ist der SV Weil III. „Unser Ziel waren sieben Punkte aus den drei Spielen. Aber nun wollen wir den dritten Sieg in Folge“, lässt Schopfheims Spielausschuss Tesfaldet Reda wissen.

Schopfheims Linksfuß Peter-Sammy Osswald erzielte vor einer Woche übrigens ein echtes Traumtor. Aus gut 40 Metern nahm er sich ein Herz und drosch den Ball in die Maschen. Doch der 22-Jährige hat nicht nur eine gute Schusstechnik, er ist auch ein fairer Sportsmann. So revidierte er eine Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Seidel. Der Karsauer Joachim Heinrich bekam nämlich von Seidel wegen einer angeblichen Tätlichkeit die Rote Karte gezeigt. Osswald intervenierte, Seidel nahm den Platzverweis zurück und Karsau durfte mit elf Mann zu Ende spielen. „Das war eine sehr schöne Geste. Der Schiri kann ja nicht alles sehen“, lobt Reda. Gegen die Weiler Dritte, die tief im Tabellenkeller feststeckt, wird auf SVS-Seite Felix Jahnke fehlen.

Für Schlusslicht FC Steinen-Höllstein zählen morgen, 16 Uhr, im Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Istein nur drei Zähler. Aktuell liegen die Höllsteiner fünf Punkte hinter dem kommenden Gegner. „Wir müssen gewinnen, damit die Lage in den nächsten Wochen nicht noch schwieriger wird. Das wird auch eine Nervensache.“, weiß Steinens Cheftrainer Michael Gessner genau. Allerdings: Stürmer Arben Zogaj hat sich eine Zerrung zugezogen und wird damit dem FCS fehlen.