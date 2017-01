Schon die Qualifikations-Finalturniere für den 46. Internationalen McDonald’s Fußballcup des SV Weil haben am Wochenende hohe Fußballkunst in der Sporthalle an der Egerstraße geboten. Im U10-Turnier setzte sich am Ende der Favorit durch. Die E-Junioren des FV Ravensburg qualifizierten sich für das Hauptturnier. Über das U 12-Turnier berichten wir noch.

Weil am Rhein. Das U10-Turnier wurde von Klubs aus dem Süden Deutschlands und dem benachbarten Frankreich dominiert. In diese Phalanx konnten aus der Region lediglich der FV Lörrach-Brombach II und FT 1844 Freiburg einbrechen. Beide Teams qualifizierten sich als Gruppenzweite für das Viertelfinale. Dort schieden sie aber aus. Lörrach-Brombach scheiterte am FC Mulhouse mit 0:3, und der FT 1844 Freiburg zog gegen den TuS Makabi Frankfurt den Kürzeren.

Der Weg des FV Ravensburg zum Turniersieg war kein Durchmarsch. In der Gruppe musste das Team aus Württemberg dem FC Mulhouse den Vortritt lassen, wurde lediglich Zweiter. Mulhouse schlug Ravensburg im Gruppenspiel deutlich mit 3:0. Im Viertelfinale setzte sich Ravensburg dann gegen die Spvgg. 1897 Cannstatt mit 3:1 durch. Eine enge Angelegenheit war im Halbfinale der 1:0-Erfolg gegen den Klub EN aus der französischen 600 Seelen-Gemeinde St. Avold.

Im Finale traf der FV Ravensburg dann auf den TuS Makkabi Frankfurt, der im Halbfinale überraschend den FC Mulhouse deutlich mit 4:1 ausschaltete. In einem rasanten Match mit vielen Torszenen sicherte sich Ravensburg schließlich mit einem 5:2-Erfolg den Einzug ins Hauptturnier, das am Wochenende, 11./12. Februar, über die Bühne geht. Das Spiel um Platz drei entschied der FC Mulhouse mit 3:1 gegen EN St. Avold zu seinen Gunsten.

Viertelfinale: Spvgg. 1897 Cannstatt - FV Ravensburg 1:3, EN St. Avold - AS Ernolsheim 1:0, FC Mulhouse - FV Lörrach-Brombach II 3:0, TuS Makkabi Frankfurt - FT 1844 Freiburg 2:0. Halbfinale: FV Ravensburg - EN St. Avold 1:0, FC Mulhouse - TuS Makkabi Frankfurt 1:4. Spiel um Platz 3: EN St. Avold - FC Mulhouse 1:3. Finale: FV Ravensburg - TuS Makkabi Frankfurt 5:2.

Gruppe Sauna Parc: 1. FC Mulhouse, 2. FV Ravensburg, 3. SV Zimmern, 4. FC Amicitia Riehen, 5. TuS Stetten. Gruppe „Go2Bed“: 1. Spvgg. 1897 Cannstatt, 2. FV Lörrach-Brombach II, 3. FC Wohlen, 4. SF Eintracht Freiburg, 5. FC St. Louis. Gruppe Laguna: 1. EN St. Avold, 2. FT 1844 Freiburg, 3. FC Concordia Basel, 4. Fontaine les Dijon FC, 5. FV Lörrach-Brombach I. Gruppe Gela: 1. TuS Makkabi Frankfurt, 2. AS Ernolsheim, 3. SC Basel Nord, 4. SV Kenzingen, 5. FC Steinen-Höllstein.