Fußball FCA: Aufsteigende Tendenz

Auggen (fas). Mit kleinen Schritten geht es voran: Nach dem 1:1-Unentschieden vor einer Woche in Bad Dürrheim soll für Verbandsligist FC Auggen morgen ab 16.30 Uhr im Heimspiel gegen den FC Denzlingen der zweite Saisonsieg her.

In der zweiten Hälfte gegen Bad Dürrheim habe die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht, erklärt FCA-Coach Enzo Minardi. „Die Tendenz zeigt nach oben. Gegen Denzlingen will ich, dass meine Jungs nochmals einen Zahn zulegen. Sie sind eines der spielstärksten Teams“, so Minardi. Besonders auf Benjamin Bierer und Rino Saggiomo müssen Minardis Schützlinge aufpassen. „Doch wenn wir die beiden aus dem Spiel nehmen, haben wir gute Chancen.“

In Bad Dürrheim sah man den Markgräflern trotz einer ansprechenden zweiten Halbzeit die Verunsicherung noch phasenweise an. Die jüngste Negativserie scheint in den Köpfen zu stecken. „Dennoch erwarte ich von meinen Jungs, dass sie cool bleiben.“ Minardi fügt hinzu: „Sobald wir in Rückstand geraten, sind wir verkrampft. Selbst bei den Erfahrenen macht sich dann eine gewisse Verunsicherung bemerkbar. Das darf nicht passieren.“

Bastian Bischoff kehrt am Wochenende wieder in den Kader zurück. „Er kann die Mannschaft mitreißen. Wir brauchen ihn mit seiner Qualität.“ Gegen den Tabellensechsten ist eine konzentrierte Leistung gefragt. Geht es nach den Auggener Verantwortlichen soll dieses Spiel die Trendwende herbeiführen. Ansonsten wird der FCA wohl erst einmal in den hinteren Tabellenregionen zu finden sein. Minardi muss morgen einzig auf die Dienste von Kerim Cifdalöz verzichten.