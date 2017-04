Fußball FCB-Mitglieder machen den Weg frei

Basel (mib). Der erste Schritt ist getan: Der FC Basel erhält schon bald eine neue Führungsriege. Präsident Bernhard Heusler, Sportdirektor Georg Heitz & Co. werden bei der turnusgemäßen Jahreshauptversammlung im Juni ihren Hut nehmen. Das steht seit der außerordentlichen Jahreshauptversammlung Freitagabend fest.

Nach zweieinhalb Stunden stimmten 83,1 Prozent von 2389 stimmberechtigen Mitgliedern des FCB für Bernhard Burgeners Konzept. Der 59-jährige Medienunternehmer und Multimillionär übernimmt damit den Anteil von 90,6 Prozent an der FCB-Holding, den der bisherige Verwaltungsrat um Bernhard Heusler und Georg Heitz unter sich aufgeteilt hatte.

In der St. Jakobshalle stellte Burgener mit seinen Mit­streitern sein Konzept vor. Keineswegs wolle er nicht alles auf den Kopf stellen. Allerdings: Es soll das regionale Element verstärkt werden. „Wir wollen Basler Helden schaffen. Idole aus der Region. Ein klares Bekenntnis zur Region Basel“, machte Burgeners deutlich.

Eigener Nachwuchs soll größere Chance erhalten

Sechs bis acht Spieler aus dem eigenen Nachwuchs wolle er künftig in der ersten Mannschaft integrieren, dabei solle aber die Zielsetzung die gleiche bleiben: Der FCB soll Meister werden, den Pokal gewinnen, sich für die Champions League qualifizieren und schlussendlich auch noch europäisch überwintern. Burgener rechnet zwar mit etwas weniger Erlös gegenüber den besten Jahren, dafür mit einer stärkeren Identifikation.

Die Schlüsselpositionen im Profibereich sollen neben Burgener alte FCB-Haudegen übernehmen. Marco Streller wird als Sportchef fungieren, Massimo Ceccaroni geht als Nachwuchsverantwortlicher ins Rennen und Alexander Frei soll als Stratege den Abo-Meister in die Zukunft führen. Marketingchef Martin Blaser soll den Verwaltungsrat komplettieren und Ruedi Zbinden Chefscout bleiben. Burgener selbst will in beiden Verwaltungsräten vertreten sein. Neu: Für den Profibereich will der designierte Präsident einen CEO einsetzen.

Das Konzept war im März bereits einem unabhängigen Gremium vorgestellt worden. Stellvertretend für dieses siebenköpfige, unabhängige Gremium las am Freitag nun Dr. Daniel Schreier einen Bericht vor, der eine Empfehlung zur Annahme des Konzepts beinhaltete.

Auch Marco Streller wendete sich mit einer emotionalen Rede an die Mitglieder. Er erzählte von einem „inneren Feuer“, dass zurückgekommen sei, als er sich mit der Idee auseinandersetzte in die sportliche Leitung zu wechseln. Dieselbe Leidenschaft habe er auch bei Massimo Ceccaroni und Alex Frei vom ersten Moment an verspürt.

Mit der Annahme des Konzepts gaben die Mitglieder nun ihr Einverständnis, dass der aktuelle Verwaltungsrat der FC Basel 1893 Holding AG seine Aktien an Bernhard Burgener und sein Team weiterverkauft.

An der 123. ordentlichen Mitgliederversammlung, die am 9. Juni über die Bühne geht, haben die Mitglieder die Möglichkeit, den neuen Vorstand zu wählen. Heusler macht Platz für Burgener. Der Noch-Präsident hatte 2012 die Nachfolge von Gigi Oeri an der Spitze des Klubs angetreten. „Wir werden bis dahin weiter im Tagesgeschäft tätig sein. Alle Entscheide, die die Zukunft betreffen, werden aber von den neuen Personen abgesegnet. Dafür müssen sie ja auch die Verantwortung übernehmen. Wir werden mit ihnen eng zusammenarbeiten in den kommenden Wochen, damit der FCB bereit ist für die neue Saison“, machte Heusler im Anschluss deutlich. Man werde sich noch intensiver austauschen, Überlegegungen anstellen und auch das Knowhow weitergeben.