Nachrichten-Ticker

22:57 Trier bekommt Marx-Statue zum 200. Geburtstag von Karl Marx

Trier - Die Stadt Trier wird zum 200. Geburtstag von Karl Marx 2018 eine große Marx-Statue aus China aufstellen. Das hat der Stadtrat am Abend mehrheitlich entschieden. Über Standort, Größe und mögliche Aufstellungskosten der geplanten Statue soll erst später nach weiteren Verhandlungen mit China entschieden werden. Der "Riesen-Marx" hatte unter den Trierern teils heftige Kritik ausgelöst. Der berühmte Philosoph Marx, einer der geistigen Väter des Kommunismus, wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren.

22:55 Bericht: 14 Millionen droht Verlust der Krankenversicherung in USA

Washington - Durch die Gesundheitspläne der US-Republikaner werden nach Ansicht von Experten im nächsten Jahr in den USA rund 14 Millionen Menschen weniger krankenversichert sein als derzeit. Zu dieser Prognose kommt das unabhängige Budgetbüro des Kongresses in einem Bericht, der in Washington veröffentlicht wurde. Der Entwurf der Republikaner zu "Obamacare" sieht vor, wesentliche Teile der Reform abzuschaffen. Dazu soll auch die Versicherungspflicht gehören. Vor allem Geringverdienende, die mit der Variante Medicaid eine Art Grundversorgung erhalten, profitieren derzeit von der Politik.

22:16 Hernandez führt Braunschweig zum 2:1-Sieg in Düsseldorf

Düsseldorf - Herbstmeister Eintracht Braunschweig sitzt der Konkurrenz im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga dicht im Nacken. Die seit fünf Spielen unbesiegten Niedersachen gewannen bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1 und liegen mit 44 Punkten nur einen Zähler hinter dem Tabellendritten Hannover 96. Die seit fünf Monaten vor eigenem Publikum sieglosen Düsseldorfer hingegen verpassten den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

22:05 Tausende Flüge wegen erwarteten Schneesturms abgesagt

New York - Der im Nordosten der USA erwartete schwere Schneesturm führt zu Tausenden Absagen von Flügen in der betroffenen Region. Der Website Flightaware.com zufolge wurden für Dienstag mehr als 4500 Flüge gestrichen, mehr als 1000 davon im Raum New York. Auch das für Dienstag in Washington geplante Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump wurde wetterbedingt abgesagt und auf Freitag verschoben. Neben New York - wo ein Blizzard mit bis zu 50 Zentimeter Schneehöhe erwartet wird - galt die Vorhersage auch für die Neuengland-Staaten sowie Teile von New Jersey, Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Maryland und Delaware.

22:00 Kerber kämpft sich in Indian Wells ins Achtelfinale

Indian Wells - Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Indian Wells mit einem großen Kraftakt das Achtelfinale erreicht. Die Kielerin, die nach dem WTA-Event wieder die Nummer eins der Welt sein wird, rang die Französin Pauline Parmentier mit 7:5, 3:6, 7:5 nieder. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft Kerber nun auf die Russin Jelena Wesnina. Das Aus in der dritten Runde kam dagegen für Julia Görges. Die Fed-Cup-Spielerin verlor gegen die Amerikanerin Lauren Davis klar mit 1:6, 4:6.