Fußball Fortschritte erkennbar

Lörrach (fas). Mit dem Klassenerhalt wird es wohl nichts für die B-Junioren des Oberligisten FV Lörrach-Brombach. Klammert man die Ergebnisse aber aus, haben die Schützlinge von FVLB-Trainer Bernd Piller gute Fortschritte gemacht. „In der Oberliga kann man kaum einen Ball annehmen, ohne gleich angegriffen zu werden. Die Jungs sind daher handlungsschneller und robuster geworden“, freut sich Piller.

Letzte Woche gab es für das Schlusslicht beim Gastspiel in Ulm nichts zu holen. Morgen ab 15 Uhr soll gegen die TSG Balingen im heimischen Grütt jedoch ein anderes Gesicht gezeigt werden. „Balingen agiert ähnlich robust wie Ulm. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Spieler, die immer im Training waren, sollen in den restlichen Spielen nun auch noch in den Genuss der Oberliga kommen. Sie haben es sich verdient.“

Trainer Piller legte über die gesamte Saison vermehrt die Priorität auf den jüngeren Jahrgang. „Das machen wir, damit die Spieler mit Hinblick auf die nächste Saison gut vorbereitet sind.“

Torwart Dmitry Lvovich kann wegen eines Auslandsaufenthalts nicht zwischen den Posten stehen. Er wird wieder von Marius Fuchs ersetzt.