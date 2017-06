Fußball Für FCH ist noch nichts verloren

Von Uli Nodler

Lörrach-Hauingen. Geht da noch etwas beim FC Hauingen? Die Lörracher Ortsteil-Fußballer haben am vergangenen Samstag das Heimspiel gegen den FC Schlüchttal mit 0:1 verloren. In der Favoritenrolle ist der FCH also sicherlich nicht. Dennoch gibt sich Trainer Maik Hess kämpferisch: „Noch ist nichts verloren. ich sehe für uns noch gute Chancen, das Blatt zu wenden.“

Hess weiß auch, was sich im Spiel des Zweiten aus der Kreisliga A-West ändern muss: „Im Hinspiel hat uns die Kreativität im Spiel nach vorne gefehlt. Da waren keine Ideen. Darunter hat unser Offensivspiel enorm gelitten. Wir haben uns einfach zu wenige Chancen herausgespielt.“ Das muss nun morgen im zweiten Aufstiegsspiel deutlich besser werden, dann kann der FCH den Spieß noch umdrehen.

Das hat der FC Hauingen in der aktuellen Saison oft genug unter Beweis gestellt.

Die Frage ist nun, spielt der FC Schlüchttal da mit? Im Hinspiel überzeugte der OstZweite nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch, hätte sogar höher gewinnen können. Doch in der Chancenverwertung waren die Gäste keine Meister. Schon in der ersten Halbzeit in Hauingen hätte der FC Schlüchttal eigentlich alles klar machen können.

Das Hochrhein-Team machte es nicht. So hat Hauingen nun durchaus noch eine Chance, die ganze Sache zu drehen. Da muss aber in der Vorwärtsbewegung deutlich mehr kommen. Das weiß auch Trainer Maik Hess, der im Rückspiel personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Seltsam mutet es an, dass sich die Schlüchttaler trotz des Auswärtssieges nach dem Match mit Schiedsrichter Simon Wolf (Rheinfelden) angelegt haben. Darüber ärgerte sich nicht nur Schiedsrichter-Obmann Ralf Brombacher.