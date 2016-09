Zwei Teams stehen noch ohne Punkte da, drei Mannschaften sind ungeschlagen und der SV Todtnau grüßt weiter als Spitzenreiter: Das ist die Lage in der Kreisliga A-West nach dem vierten Spieltag. Allerdings: Nach der Nullnummer im Spitzenspiel zwischen Todtnau und Bosporus Weil herrscht im oberen Tabellendrittel dichtes Gedränge. Von Gerd Lustig Lörrach. „Mit dem Unentschieden sind wir sehr zufrieden, ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen“, freut sich der Todtnauer Trainer Uli Zäh. Gegen den besten Sturm der Liga und so eine technisch beschlagene Mannschaft kein Tor zu bekommen, das sei aller Ehren wert. Dass der SVT weiter an der Spitze steht, interessiert ihn zwar nicht allzu sehr, sei aber allemal eine schöne Momentaufnahme. „Das ist motivierend für uns, das nehmen wir gerne mit.“ Trainerkollege Faik Zikolli vom FC Bosporus trauert schon ein wenig den vergebenen Torchancen nach. „Wir hatten vier, fünf Hundertprozentige, eine davon müssen wir nutzen“, erklärt er. Die Mannschaft habe gewollt, das habe man zu jedem Zeitpunkt der Begegnung gesehen. Der ungewohnte und spezielle Todtnauer Kunstrasenplatz habe einigen seiner Spieler aber nicht unbedingt gelegen. „Aber der SVT hat das auch insgesamt gut gemacht“, lobte Zikolli den Gegner (siehe auch den weiteren Artikel auf der Seite). Eitel Freude herrscht derzeit beim FC Hauingen. Das 5:2 gegen den FV Fahrnau bedeutete den dritten Sieg in Folge und hat den Verein mit seinem neuen Trainer Maik Hess auf den zweiten Tabellenplatz katapultiert. Der jüngste Sieg geht für ihn auch absolut in Ordnung, auch in der Höhe. „Wir denken aber nur von Spiel zu Spiel“, tritt er sogleich auf die Euphoriebremse. Aktuell sehe es nämlich personell nicht so toll aus, wie es vielleicht scheine. „Der Kader ist sehr klein, da kann es schnell mal sehr eng werden“, weiß Hess. Regelrecht ein Stein vom Herzen gefallen ist in der Nachbarschaft den Verantwortlichen beim FC Steinen-Höllstein. Das 3:2 gegen den TuS Kleines Wiesental bedeutete auch den ersten Saisonsieg. „Das war für die Moral ungeheuer wichtig“, betont Trainer Willy Gutauskas. Nach den Rückschlägen in der Vergangenheit sei dies endlich mal wieder ein tolles Erlebnis gewesen, als Sieger, und das auch noch verdient, vom Platz zu gehen. Und was den Coach besonders freut: „Wir haben die drei Punkte dank des kämpferischen Einsatzes geholt.“ Und daher blickt er auch etwas entspannter in die Zukunft. Und die beginnt für sein Team bereits am Mittwoch. In einer vorgezogenen Partie des fünften Spieltags geht es gegen den SV Istein. „Die Partie ist richtungsweisend.“ Auch der FC Hausen mischt derzeit oben mit. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den SV Istein ist das Team des neuen Trainers Peter Schmitz auf den dritten Platz geklettert. Die zweite Niederlage in Folge musste dagegen der SV Weil III mit einem 0:1 bei der SG Niederhof/Binzgen einstecken. Mut schöpft man beim FC Huttingen. Die Mannschaft von Trainer Michael Heitzler kam immerhin gegen den TuS Lörrach-Stetten zu einem 2:2-Unentschieden, nachdem man bis eine Viertelstunde vor Schluss sogar noch geführt hatte. Bliebe noch der SV Schopfheim. Keine Frage: Nach drei Niederlagen in drei Spielen und 4:12-Toren herrscht dort absolut Tristesse. Jetzt setzte es eine herbe 1:6-Schlappe bei Aufsteiger SV Karsau. Und vor allem in der zweiten Halbzeit bewahrte Goalie Maik Walteich mit zahlreichen Glanzparaden sein Team sogar vor einer noch höheren Niederlage. Was ist los, woran liegt’s" Leider war es gestern nicht möglich, einen der Offiziellen ans Telefon zu kriegen.