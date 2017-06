Fußball FV Haltingen macht sein Meisterstück

Von Uli Nodler

Bezirk Hochrhein. An der Spitze in der Kreisliga B, Staffel 1 und 2, hat es am letzten Spieltag keine Veränderungen mehr gegeben. Mit einem 4:2-Heimsieg gegen die SF Schliengen sicherte sich der FV Haltingen den Meistertitel. Dasselbe Kunststück gelang dem SV Nollingen mit einem 2:0 beim FC Wallbach II. Beide steigen direkt in die Kreisliga A auf.

Der FV Lörrach-Brombach III sicherte sich in der Staffel 1 den Aufstiegsrelegationsplatz. Die dritte Mannschaft des FVLB spielt nun gegen den SV Eichsel, Dritter der Kreisliga B, Staffel 2, um den letzten Platz in der Kreisliga A-West. Der Zweite SV Herten II bleibt außen vor, weil die erste Mannschaft in die Kreisliga A abgestiegen ist.

In den beiden Kreisliga B-Staffeln gibt es nur drei Absteiger, weil in der Staffel 2 sich TIG Rheinfelden während der Saison vom Spielbetrieb abgemeldet hat. Absteigen müssen der FV Tumringen trotz seines 6:3-Erfolges am letzten Spieltag gegen den FV Lörrach-Brombach II und der FC Hauingen II (beide Staffel 1) sowie Steinen-Höllstein II (Staffel 2).

Der FV Haltingen kehrt nach einer zehnjährigen Ab­stinenz in die Kreisliga A zurück. Für Trainer Ralf Eckert war der Titelgewinn ein toller Abschluss seiner Tätigkeit. Stefano Giannetti wird den FV Haltingen in der Kreisliga A coachen.

Der Teamgeist war das große Plus des SV Nollingen auf dem Weg zum Titel in der Staffel 2. „Bei uns steht jeder für den anderen ein“, lobte Trainer Giovanni Di Feo den Zusammenhalt in der noch sehr jungen Mannschaft.

Aus der Kreisliga C steigen die Meister FC Huttingen II (Staffel 2), FV Fahrnau II (Staffel 3) und TIG Bad Säckingen (Staffel 4) in die Kreisliga B auf. Das kann auch Meister SV Weil IV (Staffel 1), wenn sich die SVW-Zweite in der Abstiegsrelegation der Kreisliga A gegen den SV Eschbach durchsetzt.