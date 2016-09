Ein Fünftel der Saison ist absolviert in der Landesliga, Staffel 2. Da ist der Tabellenstand sicherlich noch nicht in Stein gemeißelt. Doch eine gewisse Tendenz lässt sich nicht leugnen. Aus Hochrheinsicht gibt der FV Lörrach-Brombach nach seinem berauschenden Derby-Auftritt den Ton an. Nach drei Niederlagen in den ersten sechs Partien kann sich der SV Weil vorerst den eigenen Anspruch Titelkandidat abschminken. Von Uli Nodler Lörrach. Und zwei Drittel der Hochrhein-Landesligisten werden wohl oder übel um den Ligaverbleib kämpfen müssen. Der Blick auf die Tabelle bestätigt das. Der SV Laufenburg, TuS Efringen-Kirchen und FC Zell stehen auf den letzten drei Tabellenplätzen. Und der FSV Rheinfelden ist Fünftletzer. Da kommt keine Freude auf bei den Fußball-Fans in der Grenzecke. Weil kassierte schonzwölf Gegentore Eitel Sonnenschein herrscht dagegen beim FVLB. Der souveräne Derbysieg gegen einen zeitweise hilflosen SV Weil hat deutlich gemacht, dass die Mannschaft nicht nur leistungsmäßig, sondern auch mental gewachsen ist. Die Spieler können aktuell mit Druck einfach besser umgehen als in den vergangenen Spielzeiten, wo sie den Herausforderungen nicht immer standgehalten haben. Diese neue Tugend steht schon am kommenden Wochenende auf dem Prüfstand, wenn der FV Lörrach-Brombach Spitzenreiter FV Au-Wittnau empfängt. Der Angstgegner schlechthin für den FVLB. Es funktioniert im Moment einfach nicht beim SV Weil. Das Team wirkt nicht eingespielt. Das liegt aber nicht an einer Verletzungsmisere. Ständig ist Trainer Maximilian Heidenreich gezwungen, seine Anfangself zu ändern. Das große Sorgenkind ist die Defensive. Zwölf Gegentreffer hat der SVW in sechs Partien kassiert. Das ist die zweitschlechteste Zwischenbilanz aller 16 Landesligisten. Soll es wieder aufwärts gehen, dann muss Heidenreich in diesem Mannschaftsteil den Hebel ansetzen. Aufatmen beim FC Zell. Der erste Saisonsieg ist unter Dach und Fach. Allerdings muss über die zweite Halbzeit im Derby gesprochen werden. Da ließen die Wiesentäler in Überzahl gegen einen nun dominanten FSV Rheinfelden die Tugenden vermissen, mit denen sie im ersten Abschnitt den Gast aus der Industriestadt beherrscht hatten. „Dieser Einbruch ist mir ein Rätsel. Vielleicht war es eine Kopfsache, vielleicht hat uns das Konterspiel der Rheinfelder zu schaffen gemacht“, suchte Zells Trainer Tinh Ngo nach der aufregenden Partie Erklärungen. Und er weiß, dass der 4:1-Erfolg des FC Zell letztlich nicht den gezeigten Leistungen auf dem Kunstrasen entsprachen. „Ein 2:2 wäre gerecht gewesen“, so Ngo weiter. Für den FSV Rheinfelden war die 1:4-Niederlage in Zell ein brutales Ergebnis. Letztlich belohnten sich die Gäste für ihren engagierten Auftritt nicht. Doch Trainer Tobias Bächle sieht für den weiteren Saisonverlauf nicht schwarz: „Die zweite Halbzeit hat mit gezeigt, dass wir in dieser Liga noch einiges bewegen können. Absteigen werden wir sicherlich nicht.“ Sorgen machen ihm allerdings die gravierenden Leistungsunterschiede im Kader: „Die Homogenität muss besser werden.“