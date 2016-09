Lörrach (fas). Die B-Junioren des FV Lörrach-Brombach treffen am vierten Oberliga-Spieltag auswärts auf den Offenburger FV. Anpfiff ist am Samstag um 16 Uhr. Nach drei Begegnungen steht bislang erst ein Punkt auf dem Konto des FVLB. In der vergangenen Woche wurde zu Hause gegen die zweite Mannschaft des Karlsruher SC zu Hause mit 0:2 verloren. Trainer Bernd Piller ist trotzdem guten Mutes, dass seine Mannschaft in Offenburg den ersten Sieg einfahren kann. Denn in den ersten drei Spielen hat das Piller-Team alles andere als enttäuscht. Größtes Manko im letzten Spiel war die Chancenverwertung. Die muss besser werden, will der FVLB morgen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Der Offenburger FV hat ebenfalls erst einen Zähler vorzuweisen, steht aber wegen der schlechteren Tordifferenz in der Tabelle hinter Lörrach-Brombach. Zu erwarten ist ein Duell auf Augenhöhe, in dem wohl die Tagesform entscheiden wird.