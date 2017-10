Fußball FVLB nach Elferdrama weiter

Von Uli Nodler

Ein irrer Pokalkick. Nichts für schwache Nerven war gestern im Grütt das Achtelfinal-Pokalmatch zwischen Gastgeber FV Lörrach-Brombach und dem Verbandsliga-Rivalen 1. FC Rielasingen-Arlen. Entschieden wurde es im Elfmeterschießen. Für den FVLB endete das Drama mit dem Einzug ins Viertelfinale. Nils Mayer sorgte für die Entscheidung. Er verwandelte den zehnten Elfer zum 8:7-Erfolg.

Lörrach. FVLB-Coach Ralf Moser ließ moderat rotieren. Für Arno Leisinger, Benedikt Nickel (beide Bank) und David Bosek (verletzt) rückten Patrick Keller, Roberto Billeci und Lamin Colley ins Team.

Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. Andreas Lismann, der wieder für Nils Mayer in der Sturmmitte begann, brachte Lörrach-Brombach nach 55 Minuten mit 1:0 in Front. Buba Ceesay spielte einen Pass in die Tiefe, Lismann gewann das Laufduell gegen Benjamin Winterhalder und schob die Kugel überlegt am machtlosen Gästekeeper Dennis Klose ins Netz.

Der knappe Vorsprung reichte aber diesmal nicht wie im Meisterschaftsspiel zum Sieg. In der 80. Minute war Sebastian Stark nach einer Kopfballvorlage zur Stelle und drückte den Ball aus fünf Metern ins Netz. Nun hatte Rielasingen-Arlen Oberwasser und die Heimelf musste einige bange Momente überstehen. Es blieb beim 1:1. Verlängerung.

Eine Minute war in der Extrazeit gespielt, da rissen die Gäste die Arme hoch. Der Ball lag im Lörracher Tor. Doch dann Aufatmen beim FV Lörrach-Brombach. Der Schiedsrichter-Assistent hatte die Fahne gehoben.

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit in der Verlängerung verfehlte der aufgerückte FVLB-Abwehrspieler Roberto Billeci mit einem Kopfball nur knapp das Ziel.

In den zweiten 15 Minuten der Nachspielzeit war der FVLB wieder die bessere Mannschaft. Und in der 120. Minute stockte den einheimischen Fans der Atem. Ceesay stürmte aufs Gästetor zu und wurde von Rielasingens Schlussmann Klose übel von den Beinen geholt. Klose sah glatt Rot. Für ihn musste der eingewechselte Alen Lekavski zwischen die Pfosten. Der Freistoß brachte nichts mehr ein. So musste ein Elfmeterschießen über den Sieger in dieser Pokalpartie entscheiden. Nachdem auf Gastgeberseite David Pinke, Patrice Glaser und Keeper Dominik Lüchinger sowie bei den Gästen Sebastian Stark, Alen Lekavski, Veysel Kayantas und Gian-Luca Wellhäuser nicht getroffen hatten, verwandelte der eingewechselte Nils Mayer den 20. Elfmeter zum 8:7-Sieg und Einzug ins Viertelfinale.