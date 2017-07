Fußball FVLB startet zuhause

Lörrach (mib). Martin Assmuth von der Sportlichen Leitung des Neu-Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach wünschte sich ein Heimspiel zum Start. Und sein Wunsch wird Wirklichkeit. Die Grütt-Kicker bekommen es am Samstag, 5. August, gleich mit einem echten Kaliber zu tun. DFB-Pokal-Teilnehmer und Titelmitfavorit 1. FC Rielasingen-Arlen kommt um 17 Uhr zur Premiere.

In den vergangenen Jahren waren die Heimauftritte zum Saisonstart keinesfalls von Erfolg gekrönt. Geht es nach dem Willen der FVLB-Verantwortlichen soll das nun anders werden.

Der FC Auggen hat ebenfalls eine Heimpartie zu Beginn. Es geht gegen den FC Singen. Am zweiten Spieltag reist die Truppe des ehemaligen Stürmers des FV Lörrach, Enzo Minardi, dann am 12. August zum SC Lahr. Und der FVLB? Der tritt am selben Tag in der Fremde beim SV 08 Kuppenheim gegen das runde Leder.

Das erste Derby zwischen dem FCA und dem FVLB wird am 8. Oktober, 15 Uhr, im Winzerdorf im Markgräflerland angepfiffen.

Und wie sieht es eine Etage tiefer aus? Der Spielplan der Landesliga, Staffel 2, bringt für den SV Weil zum Auftakt am 13. August eine Auswärtspartie beim SV Solvay Freiburg mit sich. Bereits am 12. August greifen der FC 08 Tiengen (beim FV Herbolzheim) und der FSV Rheinfelden ins Geschehen ein. Der FSV empfängt vor den eigenen Fans Aufsteiger Freiburger FC II am Samstag (17 Uhr.

Bereits am zweiten Spieltag treffen zwei Hochrhein-Teams aufeinander. Am Sonntag 20. August kreuzen sich die Klingen des FC 08 Tiengen und des FSV Rheinfelden. Die Weiler bestreiten ihr erstes Saison-Heimspiel gegen den FV Herbolzheim.