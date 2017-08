Fußball Gäste einfach cleverer

Von Uli Nodler

Efringen-Kirchen. Aktuell fehlt dem Landesliga-Absteiger TuS Efringen-Kirchen das Quäntchen Glück. So setzte sich die kleine Pechsträhne der Rebländer auch am Donnerstagabend auf dem heimischen Rasenplatz im Nachholspiel gegen den FV Lörrach-Brombach II fort. Der TuS war zweifelsohne nicht das schlechtere Team, musste sich am Ende aber der Verbandsliga-Reserve aus der Großen Kreisstadt mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

Übrigens: Geleitet wurde das Match von Schiedsrichter Gerrit Peukert (Rheinfelden). Für Peukert war es sein erster Einsatz nach fast zweijähriger Abstinenz. Aus beruflichen Gründen hatte er die Pfeiferei vorübergehend an den Nagel gehängt.

Geprägt war die Partie vor allem in der ersten Halbzeit von eklatanten Defensivschwächen auf beiden Seiten. Die nutzte der FVLB II letztlich etwas konsequenter aus. Nach einem Doppelschlag (11./13.) durch die Treffer von Massimo De Franco und Matthias Horn führten die Gäste unter Flutlicht zunächst komfortabel mit 2:0.

„Wir haben noch viel Zeit, da geht noch etwas“, munterte TuS-Trainer Thomas Hauser sein Jungs auf.

Er sollte recht behalten. Schon vor den beiden Geggentreffer verhinderten FVLB-Keeper Marco Hermann mit einem unglaublichen Reflex bei einem Flugkopfball (10.) von Fabio Kammerer und zweimal der Pfosten (12./17.) Efringer Treffer. Zunächst bugsierte Michael Flad aus spitzem Winkel die Kugel an den linke Außenpfosten, dann segelte ein Freistoßball von Manuel Diodene an den rechten Außenpfosten.

In der 24. Minute war aber der Bann gebrochen. Nach toller Vorarbeit von Sturmpartner Jonathan Arnold, der immer besser in Schwung kommt, erzielte Kammerer den Anschlusstreffer. Beide Mannschaften ließen dann bis zur Pause weitere hochkarätige Einschuss-Möglichkeiten ungenutzt.

Efringen-Kirchen wurde nach der Pause noch stärker und schaffte in der 58. Minute wieder durch Kammerer den verdienten 2:2-Ausgleich.

Dünner gesät als im ersten Abschnitt war die Höhepunkte nach der Pause. Als es schon nach einem Remis roch, netzte Etienne Leisinger (81.) ein und der FV Lörrach-Brombach II nahm aus dem Rebland drei Zähler mit.