Fußball Gäste sind einfach cleverer

Das Aufsteiger-Duell in der Bezirksliga Hochrhein endete am Samstag mit einem nicht unverdienten Auswärtssieg. Während Gastgeber VfR Bad Bellingen vor allem in der zweiten Halbzeit seine Großchancen nicht nutzte, bestach die Spvgg. Brennet/Öflingen durch Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Bad Bellingen. Während der Sieger nach diesem Spieltag sogar auf die Aufstiegsplätze schielen kann, muss sich der VfR Bad Bellingen nun nach unten orientieren. Der Abstand zum ersten Abstiegsplatz beträgt mittlerweile nur noch vier Zähler.

Dementsprechend bedient war VfR-Coach Werner Gottschling nach der Niederlage: „Vor allem die Offensivleistung hat nicht gereicht. Wir gehen aktuell mit unserer Chancenverwertung viel zu fahrlässig um. In den kommenden Spielen wird es nur über Einsatz und Kampf gehen.“ Aber auch der Unparteiische Johnny Lemmrich (Rheinfelden) bekam von Gotschling sein „Fett weg“: „Ich hoffe, dass er in Bad Bellingen nicht mehr so schnell auftaucht. Seine Leistung war eigentlich unterirdisch. Er hat beide Mannschaften in vielen Situationen benachteiligt. Und, was mich nachdenklich stimmt, ist, dass er seine Fehler im Gespräch nicht eingesehen hat.“

Gefeierter Mann bei den Gästen war Doppeltorschütze Timo Bernauer. In der 28. Minute nutzte er reaktionsschnell einen Abpraller zum 1:0 für die Spielvereinigung. Da war die Bade Bellinger Defensive nicht überhaupt nicht im Bilde. Und in der 62. Minuten stellte Bernauer mit einem direkt verwandelten Freistoß die Weichen endgültig auf Sieg.

Allerdings hatte die Heimelf nach der Pause genügend Chancen, um dieses Heimspiel sogar noch zu gewinnen. Dass der VfR am Ende mit leeren Händen da stand, lag auch an Torjäger Tim Siegin, der in den zweiten 45 Minuten vier Großchancen nicht nutzte. „Es war wie verhext. Der Ball wollt heute einfach nicht in den Kasten“, haderte Gottschling.