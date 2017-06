Fußball Gast nah dran an der Überraschung

Von Uli Nodler

Es hat nicht gereicht. Der FC Schönau verpasste am Samstag den Aufstieg in die Landesliga, Staffel 2. Das 2:2 beim SV Ballrechten-Dottingen war letztlich zu wenig, weil der Freiburger Bezirksliga-Vize das Hinspiel in Schönau mit 3:1 gewonnen hatte. Doch der FCS lieferte den Weindorf-Kickern einen tollen Fight. Die Schönauer waren nah dran an der Überraschung.

Ballrechten-Dottingen. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Jakob Paßlick (Gengenbach), der lediglich einmal nicht auf der Höhe des Geschehens war, als er in der ersten Halbzeit zum Nachteil der Gäste ein Handspiel im Gastgeber-Strafraum übersah, ließen die Schönauer Spieler verständlicherweise die Köpfe hängen. Doch schon kurze Zeit später schlich sich nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei Trainer Heiko Günther eine gewisse Zufriedenheit ins Mienenspiel. „Die Mannschaft hat heute an Willen und Kämpferherz alles in die Waagschale geworfen. Obwohl es am Ende nicht gereicht hat, können die Jungs stolz auf ihre Leistung sein. Wir haben den Bezirk Hochrhein in diesen Landesliga-Aufstiegsspielen würdig vertreten“, betonte Günther.

Das Rückspiel begann mit einem Schock für die Gäste. Schon nach 30 Sekunden lag der Ball im Schönauer Netz. Was war passiert? Die FCS-Defensive war noch nicht wach, ließ Mario Kaltenmark zuviel Raum. Das nutzte der an diesem Tag beste Spieler der Gastgeber weidlich aus. Aus 20 Metern schnippelte er die Kugel in den Winkel. Ein Traumtor! Schönaus Schlussmann Dominic Günther war machtlos.

Doch die Schockstarre streiften die Schönauer schnell ab. Nach einem Pass in die Tiefe von Ismail Demirci war Matthias Steine­brunner schneller als Ballrechtens Keeper Niklas Rentschler und schob den Ball zum 1:1-Ausgleich (10.) in die Maschen.

Nun geriet das Aufstiegsspiel zum offenen Schlagabtausch. Beide Abwehrreihen machten nicht den sichersten Eindruck. So war der FC Schönau in der 16. Minute auf der rechten Seitenlinie offen wie ein Scheunentor. Marco Müller marschierte durch bis zur Grundlinie und legte den Ball dann mustergültig in den Lauf von Christian Casar, der dann nur noch den Fuß hinhalten musste und der SV Ballrechten-Dottingen führte 2:1. Casar übrigens wird dem Landesliga-Aufsteiger in der neuen Saison nicht zur Verfügung stehen. Er verabschiedet sich für zwei Jahre in die USA.

Doch auch diesmal rappelte sich der FC Schönau wieder auf. Sieben Minuten später vernaschte auf dem linken Flügel Dominik Pfeifer gleich zwei Ballrechter. Seinen Flankenball ließ der in dieser Partie unsichere Rentschler vor die Füße von Johannes Walleser abprallen. Und der Schönauer Defensivspieler hatte keine Mühe, aus vier Metern zum 2:2 zu vollenden.

Vielleicht wäre die Partie ganz anders verlaufen, wenn Schiri Paßlick in der 32. Minute das Handspiel von Andreas Stiefvater im Strafraum mit einem Strafstoß geahndet hätte. Doch er pfiff nicht.

Und es gab zwei Minuten nach der Pause noch eine turbulente Szene im Ballrechten-Dottinger Strafraum. Nach einem Eckball rauschte Rentschler am Ball vorbei und Matthias Steinenbrunners Kopfball wurde von einem SVB-Abwehrspieler vor der Torlinie weggeschlagen. Der Ball landete bei Pfeifer, dessen strammer Schuss von der Strafraumgrenze am Fünfmeterraum erneut geblockt wurde.

In der Folgezeit blieben Torraumszenen Mangelware. Der SV Ballrechten-Dottingen (58.) traf zwar noch einmal ins Schönauer Tor, doch Müller stand bei der Ballannahme im Abseits.

Aber auch die Schönauer konnten sich in der Offensive nicht mehr entscheidend durchsetzen.

Und nach 94 Minuten rissen Spieler, Trainer Michele Borrozzino und die Offiziellen die Arme in die Höhen feierten den Landesliga-Aufstieg.

Tore: 1:0 (1.) Kaltenmark, 1:1 (10.) Matthias Steinebrunner, 2:1 (16.) Casar, 2:2 (23.) Johannes Wallerser. SR: Paßlick (Gengenbach). Z.: 600.

SV Ballrechten-Dottingen: Rentschler – Sebastian Höfler, Roser, Kaltenmark, Pfefferle, Müller (91. Röcker), Link (86. Marchese), Casar (89. Stoll), Wolf (78. Nußbaumer), Stiefvater, Raphael Thomas Höfler.

FC Schönau: Dominic Günther – Marc Steinebrunner (16. Keller), Johannes Walleser, Niklas Lais, Kiefer, Benedict Behringer (70. Weiss), Rapp, Jannik Lais (60. Eckert), Demirci, Pfeifer, Matthias Steinebrunner.