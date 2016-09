Respekt! Der SV Weil II hat mit einem 3:1-Heimerfolg am frühen Samstagabend im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer FC Wehr den Platz an der Sonne übernommen. Die Gastgeber drehten in der zweiten Halbzeit die Begegnung nach einem 0:1-Rückstand zur Pause.

Weil am Rhein. Das Spiel war über weite Strecken geprägt von intensiven Zweikämpfen. Das Spitzenspiel auf dem Weiler Kunstrasen verdiente seinen Namen.

Für den FC Wehr begann das Topspiel der Bezirksliga unter Flutlicht vielversprechend. Bereits in der dritten Minute scheiterte Steven Bertolotti denkbar knapp. Sein Heber traf die Latte des Weiler Tores. In der Folgezeit blieben Chancen hüben wir drüben rar. Beide Mannschaften belauerten sich. Dann war es Guido Perrone, der mit einem Distanzschuss nur knapp das Ziel verfehlte. Der Ball ging knapp am zweiten Pfosten vorbei. Nach etwas mehr als einer halben Stunde tauchte Vincent Knab allein vor Wehrs Keeper Assen Alexov auf, doch überhastet schoß er am Tor vorbei.

Der erste Weiler Treffer war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Doch er fiel dann kurz vor der Halbzeitpause auf der anderen Seite. Andreas Ranert spielte den Spielverderber. Nach einer flachen Hereingabe stand Ranert am richtigen Ort und netzte zum 1:0 für die Gäste ein.

Trotz des 0:1-Pausenrückstands machte Schwarze seinen Schützlingen keinen Vorwurf: „Wir haben ordentlich gespielt. Wichtig war, dass wir nicht nervös wurden.“ Und dieser Marschroute folgten die Weiler. Die kalte Dusche vor dem Pausentee stachelte sie an, sie schalteten in der zweiten Halbzeit einen Gang höher. Zunächst war es Blaschke, der mit einem Schuss aus zwölf Metern am Wehrer Schlussmann scheiterte. Gegen den Volleyschuss von Sandro Samardzic (61.) wenig später aus kurzer Distanz war Alexov dann aber machtlos. Nach einem Querpass von Tolga Odabas zog Samardzic kaltschnäuzig ab und markierte den 1:1-Ausgleich nach einer Stunde.

Nur fünf Minuten später brachte der unermüdliche Guido Perrone den SV Weil II in Führung. Den Schuss von Samardzic entschärfte Alexov noch, dann staubte Perrone in gewohnter Stürmermanier zum 2:1 für Weil II ab. Wehr kam dann nicht mehr so oft gefährlich vor das Weiler Gehäuse. „Wir hätten die Konter in der zweiten Halbzeit besser spielen müssen“, haderte Wehrs Trainer Michael Schenker.

Endgültig zu Gunsten des neuen Tabellenführers entschieden war die Partie dann, als der eingewechselte Daniele Cassetta (84.) nach feiner Vorarbeit von Simon Blaschke das 3:1 gelang.