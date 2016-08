Der dritte Spieltag in der Bezirksliga Hochrhein lockt an diesem Wochenende. Mit dem SV Weil II, FV Lörrach-Brombach II und dem FC Wehr stehen noch drei Mannschaften mit weißer Weste an der Tabellenspitze.

Bezirk Hochrhein. Noch keinen einzigen Zähler haben am Tabellenende die beiden Aufsteiger VfR Bad Bellingen und die Spvgg. Brennet-Öflingen sowie der VfB Waldshut ergattert.

SV Jestetten - SV Weil II, Sa., 16 Uhr: An Jestetten hat Weils Trainer Tommy Schwarze keine so guten Erinnerungen. Der aktuelle Tabellenführer musste in der vergangenen Saison in Jestetten eine Niederlage hinnehmen. Das soll nun am morgigen Samstag verhindert werden. Der starke Auftritt jüngst zu Hause beim 4:1-Erfolg gegen Weilheim macht dann der Landesliga-Reserve auch Mut. Personell sieht’s beim Spitzenreiter auch besser aus, weil die „Erste“ nahezu komplett ist. So kann Schwarze mit dem einen oder anderen Spieler aus dem Landesliga-Kader rechnen.

FC RW Weilheim - FV Lörrach-Brombach II, Sa., 16 Uhr: Die Landesliga-Reserve ist optimal aus den Startlöchern gekommen. Nun wollen FVLB-Coach Tobi Jehle und seine Jungs die kleine Erfolgsserie in Weilheim ausbauen. Allerdings ist die Urlaubswelle noch nicht abgeebbt. So werden ihm fünf Spieler aus der Formation gegen Brennet-Öflingen nicht zur Verfügung stehen. Dafür sind eine Handvoll Akteure aus dem Urlaub zurück. „Wir haben auch in Weilheim eine starke Mannschaft, die dreifach punkten kann. Unterbinden müssen wir den Weilheimer Konterfußball, dann könnte es etwas werden mit dem dritten Saisonsieg“, betont Jehle.

FC Schönau - FC Erzingen, So., 15 Uhr: Optimismus herrscht beim FC Schönau vor dem wohl richtungsweisenden Heimspiel gegen den FC Erzingen. Mit vier Punkten sind die Erzinger nach zwei Spieltagen noch unbezwungen. Der FCS hat einen Zähler weniger auf dem Konto. „Die erste Halbzeit gegen Lörrach-Brombach II und der zweite Durchgang in Wutöschingen waren von uns richtig gut. Nun wollen wir gegen Erzingen zwei starke Halbzeiten abliefern. Dann sollte es mit dem ersten Saisonheimsieg klappen“, erwartet Schönaus Trainer Heiko Günther von seinen Spielern 100 Prozent Einsatzwillen und Konzentration.

VfR Bad Bellingen - FC Wittlingen, Sa., 16 Uhr: „Es ist an der Zeit, dass wir nach den beiden Niederlagen in Wehr und Erzingen etwas Zählbares holen“, peilt VfR-Trainer Werner Gottschling am Samstag im ersten Saisonheimspiel gegen den FC Wittlingen die ersten Punkte an. Er selber wird jedoch wegen eines schon vor etlichen Monaten gebuchten Kurzurlaubs nicht auf der Bank sitzen. Das Coaching übernimmt Stephan Hoßlin, der Sportliche Leiter, zusammen mit dem verletzten Kapitän Moritz Reif. Personell sieht’s gut aus beim Aufsteiger. Bis auf die Langzeit-Verletzten sind alle Mann an Bord.

Die 2:4-Heimniederlage gegen Wehr nagt immer noch an Wittlingens Trainer Tiziano Di Domencio: „Das war vor allem in der ersten Halbzeit gar nichts.“ So fordert er nun von seinem Team in Bad Bellingen eine deutliche Steigerung, sonst „werden wir vom Aufsteiger rasiert.“ Personell könnte es beim FCW besser sein. Der eine oder andere wird urlaubsbedingt fehlen. Da sind die Langzeitverletzten nicht mit eingerechnet.

FC Wallbach - FC Tiengen, Sa., 16 Uhr: Sowohl Wallbach als auch Tiengen sind nicht optimal aus den Startlöchern gekommen. Wallbach rehabilitierte sich für die überraschende Heimniederlage gegen Wittlingen mit einem Erfolg in Herten. Die Tiengener starteten mit einem mühsamen 1:1-Heimunentschieden. Tiengens Trainer Georg Isele weiß warum: „Wir hatten durch die vielen Urlauber eine schlechte Vorbereitung. Manchmal hatte ich nur acht Spieler im Training. Die Mannschaft ist noch lange nicht bei 100 Prozent.“ Kon­traproduktiv ist da auch die Tatsache, dass der Tiengener Kader lediglich 14 Feldspieler und zwei Torhüter umfasst. „In zwei, drei Wochen sind wir bei 100 Prozent. Dann haben wir ein starkes Team“, betont FCT-Trainer Isele. In Wallbach sieht sich der Aufstiegsteilnehmer der vergangenen Spielzeit also noch in der Außenseiterrolle.

FC Wehr - SV Herten, So., 15 Uhr: Mit zwei Siegen ist der FC Wehr perfekt in die neue Saison gestartet. Trainer Michael Schenker peilt nun mit seinem Team im zweiten Saisonheimspiel den dritten Sieg in Serie an. Gegner Herten darf nicht unterschätzt werden. Der SVH hat zum Saisonauftakt in Buch gewonnen.

Spvgg. Brennet-Öflingen - Spvgg. Wutöschingen, So., 15 Uhr: Beide Aufsteiger warten noch auf den ersten Saisonsieg. Wutöschingen hat immerhin einen Zähler auf dem Konto. Brennet-Öflingen, das jeweils gegen Spitzenteams den Kürzeren zog, will nun am Sonntag unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren.

VfB Waldshut - SV Buch, Sa., 15 Uhr: Beide Klubs sind noch ohne Sieg. Einen erklärten Favoriten gibt es in dieser Partie nicht.