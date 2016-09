Wer macht am Tabellenende die ersten Punkte und bleibt der SV Todtnau weiterhin Tabellenführer? Das sind die spannendsten Fragen des vierten Spieltages in der Kreisliga A West. Der Spielplan sieht dabei eine ganz besondere Partie an der Tabellenspitze vor. Mit dem SV Todtnau und dem FC Bosporus Weil treffen nämlich der Erste und der Zweiter direkt aufeinander.

Lörrach. „Wir freuen uns auf dieses Spiel“, macht Faik Zikolli, Trainer des FC Bosporus, im Vorfeld des Gipfeltreffens deutlich. Sein Team sieht er bislang auf einem sehr guten Weg. Die Spieler wüssten, was sie können. Und so wolle man natürlich auch beim Tabellenführer etwas Zählbares holen. „Wir brauchen uns vor keinem Gegner verstecken“, weiß der Coach um die Stärke seines aktuellen Kaders. Mit 100-prozentiger Einstellung seiner Jungs sieht er der Begegnung überaus optimistisch entgegen. Mit Ausnahme zweier Urlauber kann Zikolli am Samstag im Übrigen erneut sein bestes Team aufs Feld schicken. „Nach dieser Partie wissen wird wirklich, wo wir stehen“, freut sich Trainerkollege Uli Zäh vom gastgebenden SV Todtnau auf das Spiel.

Spitzenspiel findet in Todtnau statt

Bislang nicht so gut aus den Startlöcher gekommen ist der FC Huttingen mit seinem neuen Trainer Michael Heitzler. „Eigentlich haben meine Jungs stets gut gespielt, nur die Ergebnisse haben noch nicht so richtig gestimmt“, betont er. Und wenn am Sonntag mit den TuS Lörrach-Stetten ein „echter Kracher“ wartet, will er in jedem Fall etwas Zählbares einfahren. „Wir haben gut trainiert und wollen an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen“, sagt er.

Huttingen kommt nicht gut aus den Startlöchern

Während Stammtorhüter Tobias Bruder wieder ins Team zurückkehrt, wird Heitzler allerdings auf den verletzten Kapitän Christian Vogel und David Gütlin (Urlaub) verzichten müssen.

Richtig spannend dürfte die Partie der zuletzt zweimal siegreichen Teams des FC Hauingen und des FV Fahrnau werden.

In der Begegnung FC Hausen und SV Istein treffen ebenfalls zwei Mannschaften aufeinander die bereits sechs Punkte auf der Habenseite aufweisen. Das Gleiche gilt für die Partie SG Niederhof/Binzgen gegen den SV Weil III.

Noch ohne Punkte steht der FC Steinen-Höllstein am Tabellenende. Mit dem TuS Kleines Wiesental gastiert allerdings ein starker Gegner, dem jederzeit ein Sieg in der Fremde zuzutrauen ist. Seinen ersten Saisonsieg peilt auch der SV Schopfheim an. Trainer Joachim Boos und seine Jungs müssen beim ebenfalls noch sieglosen SV Karsau ran.

Offen ist die Partie SV Schwörstadt gegen den FV Degerfelden. Schwörstadts Coach Urs Keser hofft, dass seine Jungs endlich einmal über die volle Distanz gut spielen und nicht, wie zuletzt zweimal passiert, in der zweiten Halbzeit einbrechen und jeweils fünf Gegentreffer kassierten.