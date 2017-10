Fußball Gravierende Defensivprobleme

Von Fabian Schreiner

Derbyzeit am neunten Spieltag in der Kreisliga A-West: Spitzenreiter SV Herten steht vor einer kniffligen Aufgabe gegen den SV Karsau. Der FV Fahrnau muss sich gegen den FC Hausen bewähren. Zudem möchte der TuS Lörrach-Stetten seine gravierenden Defensivprobleme in den Griff bekommen.

Lörrach. Auf den SV Herten wartet heute ab 16 Uhr alles andere als eine Laufkundschaft. Der SV Karsau ist bekannt für seine leidenschaftlichen Auftritte. Jüngst in Nollingen machte die Zäh-Elf binnen einer Minute aus einem 0:2 ein 2:2. „Karsau wird sich nicht nur auf die Defensivarbeit konzentrieren“, vermutet Hertens Cheftrainer Thorsten Szesniak, der alle Mann an Bord hat. Für den Tabellenführer ist nicht nur die Kreisliga A-Tabelle wesentlich. „Auch in der Derby-Wertung wollen wir ganz vorne stehen“. Im ersten Nachbarschaftsduell gegen Degerfelden reichte es nur zu einem Remis.

Morgen, 15 Uhr, ist der FV Haltingen zu Gast in Degerfelden. Meistertrainer Ralf Eckert wird den Aufsteiger dabei wieder an der Seitenlinie coachen. Aktuell grüßt Haltingen vom zweiten Tabellenplatz. „Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut läuft. Nun wollen wir versuchen, so lange wie möglich diese Platzierung zu verteidigen“, stellt Norman Rueb, der Sportliche Leiter, klar.

Der TuS Lörrach-Stetten bekam die Qualität der Haltinger vor Wochenfrist beim 1:5 zu spüren. Einmal mehr machte der TuS es dem Gegner zu einfach, Tore zu schießen. Mehr als drei Gegentreffer pro Partie sind für einen Titelkandidaten schlicht zu viele. „Wir finden derzeit keine Lösungen für unsere Probleme. Die Jungs sind nicht mit dem Kopf bei der Sache. Es kann nicht sein, das Fünf-Meter-Bälle nicht zum Mitspieler gelangen“, ärgert sich Stetten-Trainer Sascha Müller. Die Mannschaft hat sich ausgesprochen. Ob das schon heute Nachmittag ab 15 Uhr gegen den FC Huttingen fruchtet? Dennis Heil und Marc Müller werden aus privaten Gründen auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Der FV Lörrach-Brombach III befindet sich im Tabellenmittelfeld. Gegen den FC Steinen-Höllstein soll der fünfte Saisonsieg her. Los geht’s ab 10.30 Uhr im Grütt.

Auf drei Siege zum Start folgten für Joachim Boos und den SV Schopfheim vier Niederlagen. Immerhin wurde der Negativlauf am vergangene Wochenende beim 2:2 gegen den FC Huttingen gestoppt. Gelingt heute, 16 Uhr, zuhause gegen den SV Nollingen wieder ein „Dreier“?

Der FV Fahrnau empfängt morgen ab 17 Uhr den FC Hausen. „Die Spiele gegen einen direkten Nachbarn wollen wir gewinnen“, lässt FVF-Vorsitzender Mark Leimgruber wissen. Bei den Gästen läuft es in dieser Spielzeit gar nicht nach Plan. Mit mickrigen fünf Zählern stehen die Schützlinge von Übungsleiter Atilla Ürgen auf dem Vorletzten-Tabellenplatz. „Am Ende des Tages wird der größere Siegeswille über Sieg und Niederlage entscheiden“, betont Leimgruber.

Die dritte Mannschaft des SV Weil feierte in Hausen den ersten Saisonsieg und will heute (18 Uhr) vor heimischem Anhang gegen den TuS Kleines Wiesental nachlegen.

Noch nicht richtig in Fahrt kommt der Zweite der Vorsaison. Der FC Hauingen liegt hinter seinen Erwartungen. Gegen den punktgleichen SV Todtnau sollen aber am heutigen Samstag ab 16 Uhr drei weitere Zähler auf das Konto der Heim-Elf.