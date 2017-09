Fußball Herten untermauert Spitzenposition

Von Fabian Schreiner

Wahnsinn, einfach Wahnsinn! Der siebte Spieltag der Kreisliga A-West hatte es in sich. Spitzenreiter SV Herten gibt sich weiterhin keine Blöße und marschiert an der Spitze vorne weg. Verfolger TuS Lörrach-Stetten sorgt einmal mehr für ein Offensivfeuerwerk. Auch in Haltingen sind die Anhänger der heimischen Elf auf ihre Kosten gekommen. Es fielen nicht weniger als 51 Tore.

Lörrach. Die Siegesserie des FV Lörrach-Brombach III nahm gegen den SV Herten beim 2:6 ein jähes Ende. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Respekt vor der Leistung der Jungs“, betont SVH-Coach Thorsten Szesniak. Thomas Wasmer und Lucas Thiel liefen für den FVLB III auf. Dennoch reichte es nicht für den fünften Sieg in Folge.

Wie schon in der Vorwoche gegen den FV Fahrnau trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Hertener Torschützenliste ein. „Das ist eine Qualität von uns. Wir sind schwer auszurechnen“, freut sich Szesniak.

Alles andere als begeistert war nach dem 6:4-Heimsieg gegen den SV Schopfheim Stetten-Trainer Sascha Müller: „Wir bekommen zwei Gegentore in zweifacher Überzahl. Das ist arrogant und darf nicht passieren. Ich war sauer wie selten.“

In der ersten Hälfte lief alles noch wunderbar für den TuS. „Doch dann sind wir nicht mehr gelaufen. Die zweite Halbzeit war so schlecht, dass ich die gute Leistung in den ersten 45 Minuten schon wieder vergessen habe.“ Immerhin hat Müller den Humor nicht verloren: „Wer Tore sehen will, kommt nach Stetten.“

Der FV Haltingen grüßt vom dritten Tabellenplatz. Nach dem 7:1-Spektakel gegen den TuS Kleines Wiesental hat sich der Aufsteiger diesen Rang auch redlich verdient - und das obwohl die Trainerentlassung von Stefano Giannetti gerade einmal eine Woche alt ist.

„Die Trainingsbeteiligung wurde immer schlechter. Wir mussten es schnell beenden, damit kein Bruch entsteht“, erklärt Norman Rueb, der Sportliche Leiter des FVH. Doch das gehört nun der Vergangenheit an. „Nach dem nächsten Spiel werden wir einen Nachfolger präsentieren.“ Rueb spricht nach dem 7:1 gegen das Kleine Wiesental von einer „sehr guten Mannschaftsleistung“. Auch nach dem 3:0 habe die Mannschaft nicht aufgehört, Fußball zu spielen. „Das war top“, sagt Rueb.

Der FC Hausen entschied das Kellerduell beim FV Degerfelden mit 4:1 für sich. Die Gäste verbuchten damit den ersten „Dreier“ in der aktuellen Saison. „Wir haben gut gespielt. Zwar sind wir nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Degerfelder etwas geschwommen, doch danach haben meine Spieler die Begegnung wieder absolut in den Griff bekommen“, blickt Hausen-Trainer Atilla Ürgen zurück.