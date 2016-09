Einmal top, einmal flop: Während die SG Wittlingen-Wollbach in der Frauen-Verbandsliga im Heimspiel den ESV Freiburg mit 6:2 (3:1)-Toren abfertigte, kassierte der FC Hausen auch bei Aufsteiger FC Freiburg St. Georgen eine herbe 0:5 (0:1)-Pleite und wartet am Tabellenende weiter auf den erste Saisonpunkt.

SG Wittlingen-Wollb.

„Wir haben einen klaren Sieg eingefahren gegen einen Gegner, den ich eigentlich stärker erwartet hätte“, freute sich SG-Coach Sebastian Alesi. Zwar sei die Mannschaft kalt erwischt worden und habe bereits in der 3. Minute ein Gegentor kassiert, doch sei es enorm wichtig gewesen, dass seine Truppe sofort zurückgekommen sei.

Bis zur Pause führte die SG Wittlingen-Wollbach durch Treffer von Diana Vater, Lena Casar und Katharina Reisch schon mit 3:1. „Wir haben druckvoll nach vorne gespielt und wunderbar kombiniert“, analysierte der Wittlinger Trainer.

Druckvoll gespielt und wunderbar kombiniert

Und so ging es mit dem Toreschießen auch in Durchgang zwei munter weiter. Kerstin Widmer, Janina Berger und Sandy Jakima schraubten schließlich das Ergebnis in die Höhe.

Der zweite Gegentreffer der Gäste sei zwar vermeidbar gewesen, doch angesichts des halben Dutzends an selbst erzielten Toren eher nebensächlich, ließ Alesi wissen. Nach dem Kantersieg hat er Lunte gerochen. „So kann es in dieser Saison weitergehen.“

FC Hausen

Anders ist die Lage beim FC Hausen. Dort läuft es bislang noch gar nicht. Der 1:4-Heimpleite in der Vorwoche folgte jetzt ein 0:5 bei Aufsteiger FC Freiburg St. Georgen. „In der Tat, wir sind in der Saison noch nicht angekommen“, wollte denn auch Trainer Bernhard Zimmermann nichts beschönigen. Eine Halbzeit lang habe die Mannschaft gut mitgehalten, lag nur durch einen groben Abwehrfehler zurück und agierte bis Mitte von Durchgang eins auch auf Augenhöhe. Mit dem zweiten Treffer der Freiburgerinnen war die Gegenwehr aber schließlich weitestgehend dahin – und so fiel das Resultat am Ende deutlich aus.

„Wir werden jetzt aber nicht gleich die Nerven verlieren“, mahnte Zimmermann. Die Lage sei zwar schwierig, vor allem auch, weil die Liga stärker geworden sei, doch die Saison habe ja gerade erst angefangen. Personell sieht es derzeit in Hausen nicht gerade rosig aus. Immerhin habe er jetzt in Freiburg fast die halbe Mannschaft ersetzen müssen. Vor allem die komplette Abwehr mit Mössmer, Günther, Bühler und Canonico fehlte an allen Ecken und Enden. „Und einige der Spielerinnen haben zudem noch Trainingsrückstand“, machte der FCH-Coach geltend.