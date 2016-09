Von Mirko Bähr Weil am Rhein. Gelassen, mit der nötigen Ruhe am Ball, aber durchaus kommunikativ auf dem grünen Rasen: Dieser Neuzugang des SV Weil verdient sich das Prädikat „besonders wertvoll“. Tanh Nam Do Le kam vor der Saison von der BSG Stahl Riesa ins Nonnenholz und fühlt sich dort pudelwohl. Obwohl die Nummer zehn auf seinem Trikot prangt, hat die Defensive oberste Priorität für den 27-Jährigen, der in der Jugend für Dynamo Dresden auflief. „Wir haben so viele gute Offensivkräfte, da tut es gut, wenn ich mich auf die Defensive konzentriere“, sagt Do Le und gibt sich zurückhaltend. Auch auf dem Platz glänzt der Neu-Binzener nicht mit großartigen Gesten. Er dirigiert besonnen und mit viel Übersicht die Abwehr, zieht einem Risikopass über 30 Meter lieber das Zuspiel in die Füße seines Mitspielers vor. „Ich versuche, das Spiel zu koordinieren. Für jeden Bereich gibt es bei uns einen, der Erfahrung hat und diese so einbringt, dass die Jungen davon profitieren“, lässt Do Le wissen und denkt dabei an Akteure wie Piero Saccone oder Fabian Kluge. Mit seinen 27 Lenzen sei er ja zudem schon einer der Älteren. „Die Jungs haben hier ein riesiges Potenzial. Man muss sie noch etwas lenken.“ Mit seiner Freundin wohnt der Vietnamese, der nach Beendigung seines Studiums in Dresden berufsbedingt in die Grenzecke kam, in einer Wohnung in Binzen. In Haltingen hilft er im Gastronomiebetrieb seiner Familie mit. „Gemütlich“ findet er es im Dreiländereck. Die Menschen seien offener, freundlicher und gelassener hier. „Man merkt, dass es ihnen besser geht“, so Do Le, der in der Regio sesshaft werden möchte. Binzen statt sächsische Landeshauptstadt – das sei zu Beginn schon gewöhnungsbedürftig gewesen. „Wir fühlen uns aber wohl hier. Der Fußball hilft da natürlich sehr. Die Jungs sind klasse, ich bin hier super aufgenommen werden“, lässt der gebürtige Jenaer wissen, der zuletzt in der Sachsenliga gegen das runde Leder trat. „Das ist ein bisschen vergleichbar mit der Verbandsliga, wobei es doch körperlicher zu geht“, erklärt Do Le. Aufstieg" „Das ist kein Ziel, sondern ein Muss.“ Apropos Verbandsliga: Da möchte der Mittelfeldakteur unbedingt hin. „Das ist kein Ziel, das ist eigentlich ein Muss“, macht der Weiler Neuzugang klar. „Ich will alles dafür beitragen. Der SVW hätte es verdient. Die Strukturen sind hervorragend, die Jungs sind noch jung, haben noch so viel vor sich.“ Allerdings. In der Liga gebe es einige gute Mannschaften. „Es wird sich noch zeigen, ob wir ein Team sind“, sagt Tanh Nam Do Le. Kein Fallobst ist auch der kommende Gegner. Am Sonntag, 13 Uhr, ist der SV Weil zu Gast beim FSV RW Stegen, der alles andere als optimal gestartet ist. Erst ein Sieg konnte Stegen bejubeln. Für den Sportlichen Leiter Perseus Knab ist das aber genauso wenig aussagekräftig, wie die neun Zähler, die die Weiler bereits auf der Habenseite versuchen. „Darauf müssen wir jetzt nicht unendlich stolz sein, wir hinken nach der Niederlage in Kollmarsreute immer noch dem Plan hinterher“, macht er klar. Der Konkurrenzkampf ist riesig im Nonnenholz. Spieler wie Daniel Mundinger oder Nikola Obradovic müssen sich über die Zweite empfehlen. Coach „Maxi“ Heidenreich hat die Qual der Wahl.