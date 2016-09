Offenburg (mib). Die Niederlage im Kellerduell schmerzt: Die B-Junioren des FV Lörrach-Brombach haben ihre Oberliga-Partie beim Offenburger FV nach einer sehr schwachen zweiten Hälfte mit 1:2 (1:1) verloren und belegen nach Spieltag vier mit nur einem Zähler auf der Habenseite den vorletzten Rang.

„Das war desolat. Ich kann es mir nicht erklären, wie man so einen Auftritt nach der Pause hinlegen kann“, fand Coach Bernd Piller deutliche Worte. In den zweiten 40 Minuten habe nichts mehr gepasst. Da sei vieles Stückwerk geblieben. „Da war keine Leidenschaft, kein Biss.“ Und so gehe der Sieg für Offenburg auch in Ordnung, denn die Hausherren hätten am Ende noch einige gute Möglichkeiten gehabt, die sie aber nicht in Zählbares ummünzen konnten. Keeper Dmitry Lvovich bewahrte seine Farben noch vor einer höheren Pleite.

Die Partie begann schon alles andere berauschend für die Gäste, die sich viel vorgenommen hatten. Nach einem haarsträubenden Fehler und einem „dummen Foul“ lag der Ball nach einem verwandelten Foulelfmeter im Netz des FVLB. Josua Hall hatte nach fünf Minuten eingenetzt. Dann wurde es aber immer besser aus Sicht der Piller-Elf. Zwei, drei gute Chancen hatte der FVLB, ehe in der 31. Minute Mustafa Muharemovic zum Ausgleich traf. Es lief richtig gut.

Nach der Pause sollte es auch so weitergehen. Doch einzig der Gegner machte Radau. Leopold Mock war nach einer Ecke zur Stelle und markierte in der 58. Minute das 2:1.

Tore: 1:0 (5./Foulelfmeter) Hall, 1:1 (31.) Muharemovic, 2:1 (58.) Mock.

FV Lörrach-Brombach: Lvovich – Koyuncu, Otranto, Brändle, Peric, Keßler, Knörle (68. Binkert), Macho (68. Le), Costanza (68. Bertino), Muharemovic, Wolf (78. Zickenheiner).