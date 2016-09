Von Fabian Schreiner Lörrach. Der FC Steinen-Höllstein steckt auch nach dem sechsten Spieltag in der Kreisliga A-West tief in der Krise. Todtnau und Hausen schenken sich vorne an der Tabellenspitze nichts und der TuS Kleines Wiesental kommt immer besser in Tritt. „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel nicht in den Griff bekommen“, kommentierte Willy Gutauskas, Trainer des FC Steinen-Höllstein, die 1:2-Heimniederlage gegen den SV Karsau. Er bemängelte die „fehlende Aggressivität“. Nur ein Sieg aus sechs Spielen, die Zwischenbilanz sieht ziemlich mager aus für den Bezirksliga-Absteiger. Beim TuS Kleines Wiesental können die Verantwortlichen durchatmen. 6:1 gegen Schopfheim und 3:1 gegen Bosporus Weil gewannen die Wiesentäler ihre beiden letzten Spiele. Ein klarer Aufwärtstrend ist nach dem Trainerwechsel zu sehen. „Die Mannschaft ist enger zusammen gerückt, Teamgeist wird wieder groß geschrieben“, freute sich der Sportliche Leiter Stefan Volz. Derzeit wird der TuS von einem Dreiergespann gecoacht. Andreas Kuttler, Rainer Brutschin und Stefan Volz übernehmen den Trainer-Job, bis der starke Mann an der Seitenlinie das Kommando übernimmt. Weiterhin von der Tabellenspitze grüßt der SV Todtnau. „Wir kontrollierten das Spiel, hatten mehr Ballbesitz und gewannen deshalb das Spiel verdient“, so ein zufriedener SVT-Vorsitzender Matthias Wissler nach dem 3:0-Heimsieg am Wochenende gegen Aufsteiger SV Istein. Im Nacken sitzt den Todtnauern der FC Hausen. Durch eine abermalige Energieleistung gewann der Tabellen-Zweite gegen den SV Weil III mit 4:3. Hausen lag bereits 0:2 und 1:3 zurück, ehe das Spiel in den letzten 20 Minuten durch die Tore von Haselwander, Schäuble und Söntgerath gedreht wurde. „Wir haben Moral bewiesen und nicht aufgegeben“, lobte Pressesprecher Patrick Lenz die Hausener Kicker. Der TuS Lörrach-Stetten kann sich durch den 2:0-Auswärtssieg bei der SG Niederhof/Binzgen in der Spitzengruppe festsetzen. Dank eines Doppelpacks von Fabio Löffler in der ersten Halbzeit und einer alles in allem souveränen Vorstellung gewann der TuS Lörrach-Stetten sein drittes Saisonspiel. Immer schlechter sieht es für den noch punktlosen Tabellenletzten SV Schwörstadt nach der 1:3-Niederlage in Huttingen aus. Keine Punkte und eine Tordifferenz von Minus 15 sprechen deutliche Worte. Schwörstadt musste nach der Gelb-Roten Karte für Kim Keser auf dem Huttinger Berg mehr als 45 Minuten in Unterzahl spielen. Im Derby zwischen dem SV Schopfheim und dem FV Fahrnau gab es keinen Sieger. 1:1 lautete das Endergebnis im Derby. Peter Sammy-Osswald brachte die Gastgeber nach einer knappen Stunde mit 1:0 in Front. Doch nur zehn Minuten später folgte der Ausgleichstreffer durch den Fahrnauer Sven Greiner. Eine kleine Überraschung gab es in Hauingen. Der FV Degerfelden gewann mit 3:2 und verschaffte sich durch den zweiten Saisonsieg schon ein wenig Luft zur Abstiegszone.