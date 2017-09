Fußball Kellers Dreierpack

Laufenburg (lu). Wieder ein Rückschlag für Landesliga-Absteiger SV 08 Laufenburg, weiterhin Euphorie beim FV Lörrach-Brombach II. Mit einem 3:1(1:1)-Erfolg blieben die Schützlinge von FVLB-Coach Tobias Jehle auch in Laufenburg in der Erfolgsspur und mischen nach wie vor munter an der Tabellenspitze mit.

Während Angelo Armenio den einzigen Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich (42.) für die Gastgeber besorgte, avancierte der Zeller Neuzugang und Kapitän Kevin Keller zum alleinigen Matchwinner. Nachdem er bereits in der 39. Minute das 1:0 erzielt hatte, machte er binnen drei Minuten nach knapp einer Stunde Spielzeit mit zwei weiteren Toren in Abstaubermanier alles klar. Zunächst drückte Keller einen Abpraller des SVL-Goalie Fatih Er über die Linie. Kurz darauf reagierte er nach einem Lattenknaller von Matthias Horn am schnellsten und netzte zum dritten Mal ein. Zwei Zeigerumdrehungen später knallte Horn einen Freistoßball aus 20 Metern erneut an die Latte.

„Bevor die eines schießen, müssen wir schon drei Tore machen“, haderte der Laufenburger Coach Michael Wasmer mit der Chancenverwertung seines Teams. In der Tat, die Gastgeber zeigten in Durchgang eins das aktivere Match, erspielten sich in einer allerdings an Höhepunkten armen Halbzeit einige Gelegenheiten. Dann aber gerieten die Hausherren durch einen krassen Abwehrfehler in Rücktand „Genau in diesen Defensivschwächen und auch im Auslassen der Torchancen, da liegt aktuell unser Dilemma“, so Wasmer. Momentan laufe es einfach nicht wie gewünscht. „Auch verlieren wir allzu oft unnötig den Ball“, kritisierte der SVL-Trainer den Auftritt seiner Mannschaft.