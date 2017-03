Fußball Keser hört in Schwörstadt auf

Schwörstadt (mib). Der Aufsteiger benötigt einen neuen Trainer: „Ich werde im Sommer aufhören. Ich denke, knapp zehn Jahre sind genug“, macht Urs Keser, Coach des SV Schwörstadt (Kreisliga A-West), klar.

Damit geht eine Ära zu Ende. Mit Keser schaffte der SVS 2010 die Rückkehr in die Bezirksliga. Dort hielt sich Schwörstadt zwei Jahre, ehe es zurück in die Kreisliga A ging und dort 2013 gar in die Kreisliga B. Keser pausierte zwei Jahre, half zwischendurch beim SV Herten als Co-Trainer aus, um im Sommer 2014 zurückzukehren zu seinem Heimatverein.

Im vergangenen Sommer gelang der Aufstieg in die Kreisliga A. Und hier will der SVS unbedingt bleiben. „Wir werden alles dransetzen, den Klassenerhalt zu schaffen. Es zählt nichts anderes“, macht Keser, der als Spieler unter anderem in der Landesliga für den VfR Rheinfelden und im Verbandsoberhaus für den FC Wehr kickte, deutlich. Was der bald 38 Jahre alte Trainer künftig macht? „Bis Ostern möchte ich mir mal Zeit lassen, um mir klar zu werden, was ich machen möchte.“ Kesers Nachfolger beim SV Schwörstadt steht noch nicht fest.