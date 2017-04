Fußball Klassenerhalt ist jetzt abgehakt

Zell im Wiesental (fas). Nach der unnötigen Niederlage in Efringen-Kirchen, war es das dann wohl für das Schlusslicht FC Zell: Das Abenteuer Landesliga geht nach nur einer Saison wieder zu Ende. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt Zell am 24. Spieltag den FSV RW Stegen.

13 Punkte beträgt der Rückstand an das rettende Ufer: FCZ-Spieltrainer Kurt Schwald ist nicht blauäugig und weiß, dass es mit einem Ligaverbleib wohl nichts mehr wird. „Die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt ist mit der Niederlage in Efringen-Kirchen zunichte gegangen. Wir sind aber selbst schuld, weil wir dort eigentlich eine gute Leistung abgerufen haben und die bessere Mannschaft waren.“

Das Team zeige in einzelnen Begegnungen durchaus, dass eine entsprechende Qualität vorhanden sei. „Allerdings sind wir über die gesamte Saison gesehen in der Breite einfach zu schwach besetzt.“

Ehrliche Worte vom 46-jährigen Routinier, der nun verlangt, dass seine Equipe die Saison anständig zu Ende spielt. „Wir wollen noch den einen oder anderen Gegner ärgern und unsere Leistung abrufen. Der Spaß sollte aber an erster Stelle stehen.“

Und was kommt nach der Saison? Läuft Schwald auch in der Bezirksliga auf? Wird er vielleicht sogar als Trainer fungieren? „Ich werde nächste Saison nicht mehr spielen. Den Jungen gehört doch die Zukunft. Ich bin nur eine Notlösung. Ich werde auch als Trainer nicht zur Verfügung stehen.“

Zells Torjäger Kevin Keller steht übermorgen nach seiner Sperre auf dem eigenen Kunstrasen wieder zur Verfügung.