Freiburg (pd). Zum Rückrundenauftakt unterliegt der SC Freiburg am Samstag im heimischen Möslestadion dem FC Bayern München in einem packenden Spitzenspiel mit 2:3 (1:1). Nachdem Melanie Behringer die Gäste früh in Führung gebracht hatte, glich Carolin Simon (32.) aus. Im zweiten Durchgang trafen Vivianne Miedema ( und Nora Holstad für die Gäste. Lena Petermann (63.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich .

Beim Spitzenspiel des Dritten gegen den Vierten warteten beide Trainer mit einer Überraschung in ihrer Startaufstellung auf. Während beim FC Bayern Torfrau Manuela Zinsberger ihren ersten Saisoneinsatz feierte und die grippegeschwächte Stammtorhüterin Tina-Riika Korpela ersetzte, stand beim Sport-Club Kim Fellhauer auf dem Rasen. Für die 18-jährige Juniorennationalspielerin war es im dritten Jahr in Freiburg der erste Einsatz überhaupt und das Ende einer langen Leidenszeit.

Die Gäste aus München starteten druckvoll in die Partie und erarbeiteten sich nach fünf Minuten einen Freistoß. Die ehemalige Freiburgerin Melanie Behringer brachte den Ball nach innen, wo Nora Holstad wohl noch leicht mit dem Kopf an das Leder kam und Laura Benkarth im SC-Tor keine Chance ließ - 0:1.

Nach einer guten halben Stunde brachte der bis dahin beste Angriff der Partie den verdienten Ausgleich. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte spielte Lina Magull die Kugel auf Giulia Gwinn, die direkt in den Lauf von Carolin Simon weiterleitete. Die Nationalspielerin ließ im Strafraum Leonie Maier aussteigen und auch Zinsberger war beim strammen Linksschuss der 24-Jährigen chancenlos - 1:1 (32.).

Die gefährliche Zone, erneut war es Gwinn, die nur Sekunden zu spät kam (44.).

Beide Teams gingen ohne Wechsel in den zweiten Durchgang, der aus SC-Sicht ähnlich ungünstig begann, wie der erste. Erneut brachte Melanie Behringer einen Freistoß vors Tor, wo diesmal Vivianne Miedema den Kopf hinhielt und zur erneuten Gäste-Führung einköpfte.

Schließlich belohnte sich der Sport-Club für seinen starken Auftritt dann mit dem Ausgleich. Nach einer Ecke bekamen die Gäste den Ball nicht aus dem Strafraum, Lina Magull flankte und Lena Petermann traf per Kopf zum 2:2.

Der Ausgleich hatte allerdings nur sechs Minuten bestand, dann trafen die Gäste erneut – wie könnte es anders sein - per Kopf nach einer Ecke durch Holstad zum 2:3 (70.) aus Freiburger Sicht. Trotz zahlreicher Chancen in der Schlussphase gelang dem SC kein Tor mehr.