Von Uli Nodler Zell im Wiesental. 1:10-Tore sprechen eine deutliche Sprache. Aufsteiger FC Zell wurde in den beiden ersten Saisonspielen arg gerupft. Nicht einfacher wird die Aufgabe für die Wiesentäler am kommenden Sonntag im heimischen Brühlpark. Zu Gast ist der aktuelle Tabellenzweite SV Au-Wittnau. Anpfiff ist um 15 Uhr. Geradezu naiv präsentierten sich die Zeller beim 1:7 gegen den SV Weil in der Rückwärtsbewegung. „Da muss die Mannschaft wacher und konsequenter zur Sache gehen. In der Bezirksliga rächten sich diese Nachlässigkeiten nicht, weil wir vorne fast immer mehr Tore schossen, als wir hinten kassierten. Doch in der Landesliga werden diese Fehler gnadenlos bestraft“, legt Zells Pressesprecher Jürgen Käser den Finger in die Wunde. Geradezu naiv in derRückwärtsbewegung Der Aufsteiger sieht sich gegen den Dorfklub vor den Toren Freiburgs definitiv i der Rolle des Außenseiters. Der FCZ, will er eine Chance haben, muss in dieser Begegnung vor allem in der Defensive kompakt und geordnet stehen. Trainer Tinh Ngo kann personell, wie schon in den beiden Partien zuvor aus dem Vollen schöpfen.