Fußball „Leistung steht für mich vor dem Ergebnis“

Lörrach (fas). Der FC Schönau und der FV Lörrach-Brombach II dominieren aktuell die Bezirksliga Hochrhein. Zu recht stehen beide Teams punktgleich mit 16 Zählern an der Tabellenspitze. Setzt das Duo seinen positiven Lauf am siebten Spieltag fort?

FC Schönau (1.) - FC Schlüchttal (12.); Sa.; 17.30 Uhr: Es läuft wie am Schnürchen beim FC Schönau. Zuletzt feierten die Schützlinge von Trainer Heiko Günther einen 4:0-Auswärtserfolg beim Landesliga-Absteiger TuS Efringen-Kirchen. „Im Moment gibt es nicht viel zu kritisieren“, so Günther, der auf den selben Kader wie vor Wochenfrist bauen kann. Nun geht’s also gegen den Aufsteiger aus Schlüchttal. „Da erwarten alle einen Sieg von uns. Genau das ist das komplizierte an dieser Aufgabe. Ich muss da auf die Euphoriebremse drücken.“

FV Lörrach-Brombach II (2.) - FC Erzingen (8.); So.; 15 Uhr: Die Verbandsligareserve des FVLB hat sich vor einer Woche in Laufenburg durchgesetzt. „Insgesamt war das die beste Saisonleistung von uns. Insbesondere der kämpferische Einsatz hat mir imponiert. Der Auftritt ist nun unser Maßstab für die Zukunft“, freut sich Trainer Tobias Jehle. Nichtsdestotrotz weiß Jehle um die Gefahr des kommenden Gegners: „Bei uns läuft es gerade zwar sehr gut, doch gegen Erzingen werden wir nichts geschenkt bekommen.“ Personell sieht’s für den FVLB II sogar besser aus als noch in Laufenburg.

SV Jestetten (6.) - FC Wittlingen (11.); Sa.; 16 Uhr: Das spielfreie Wochenende hat dem FC Wittlingen gut getan. „Wir konnten klar Schiff machen. Ein Austausch zwischen Mannschaft und Trainern fand statt. Nun müssen wir zeigen, das wir ein williges Team sind. Die Leistung steht für mich vor dem Ergebnis“, lässt FCW-Coach Tiziano Di Domenico wissen. An das letzte Gastspiel in Jestetten hat Wittlingen keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison schlug ein 0:4 zu Buche. „Jestetten hat sich enorm gut entwickelt. Uns erwartet ein schweres Spiel.“

VfR Bad Bellingen (13.) - FC Geißlingen (14.); Sa.; 16 Uhr: „Wir brauchen Punkte, sonst kommen wir nicht von da unten weg“, gibt VfR-Coach Werner Gottschling die Richtung vor. Der Abstand zu den Spitzenteams wächst immer weiter an. Zehn Zähler fehlen schon auf Platz eins. „Wir dürfen nicht jede zweite Woche die Punkte herschenken. Wir brauchen eine konstante Leistung über 90 Minuten.“ Leon Dickau fehlt aufgrund seiner Gelb-Roten Karte.

Bosporus FC Friedlingen (16.) - FC Wehr (7.); So.; 15 Uhr: Noch nicht nach Wunsch läuft es bei Aufsteiger Bosporus FC Friedlingen. Gerade einmal fünf Zähler stehen auf der Habenseite. Von Abstiegskampf mag Zikolli noch nicht sprechen. „Alles in allem ist unsere Bilanz aber enttäuschend. Wir hätten gerne sechs, sieben Punkte mehr.“ Gegen Wehr sind alle Mann an Bord.

Spvgg. Brennet-Öflingen (17.) - SV Laufenburg (10.); So.; 15 Uhr: Die Spielvereinigung ist das Schlusslicht der Bezirksliga. Trainer Urs Keser steht bis zur Winterpause nur ein kleiner Kader zur Verfügung. „Ich hoffe, dass wir bis dahin noch einige Punkte einfahren können. Dann wollen wir uns auch noch nach dem ein oder anderen Spieler umschauen.“ Gegen Laufenburg hofft der Brenneter Cheftrainer auf eine Überraschung. Denis Götz fehlt gesperrt.