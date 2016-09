Laufenburg (nod). Das hat überhaupt nicht gepasst: Die sportliche Ehe zwischen dem SV Laufenburg und Trainer Thomas Lindemann ist bereits nach fünf Spieltagen geschieden. Lindemann informierte die Laufenburger Verantwortlichen bereits am vergangenen Sonntag über seinen Rücktritt. In der Presseerklärung des Vereins heißt es: „Der Grund für seine Entscheidung sei die mangelnde Bereitschaft des Teams, seine Vorgaben konsequent einzuhalten. Er sehe somit keine Basis mehr, die Mannschaft auf Kurs zu bringen. Auch in der letzten Spielersitzung habe er nicht den Eindruck gewonnen, dass die Spieler ihm das volle Vertrauen schenken.“ Auf die Schnelle steht der Nachfolger natürlich noch nicht fest. Ebenfalls noch unklar ist, wer die Mannschaft am Sonntag in Herbolzheim betreut.