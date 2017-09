Fußball Magull überwindet Bollwerk

Auftakt geglückt: Die Frauen des SC Freiburg haben ihre erste Saisonpartie in der 1. Bundesliga zuhause mit 1:0 (1:0) gegen den MSV Duisburg gewonnen. Für das entscheidende Tor war Lina Magull bereits nach 22 Minuten zuständig.

Freiburg (pd/mib). Die Schützin des goldenen Treffers war dennoch nicht restlos zufrieden nach dem Spiel: „Wir haben zwar gewonnen, viele Situationen aber nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Wir haben weitere Treffer verpasst und dafür gesorgt, dass es unnötig spannend geblieben ist“, machte Magull deutlich. Wobei: Wirklich Angst habe sie nicht gehabt, dass Duisburg noch treffe. „Aber wir wissen natürlich, wie gefährlich eine 1:0-Führung ist.“

Die neue Kapitänin Clara Schöne spielte in der Innenverteidigung an der Seite von Sarah Puntigam. Und sie war es, die unfreiwillig für den ersten Aufreger der Partie sorgte. Eine harmlose Duisburger Flanke wollte die 24-Jährige zu SCF-Keeperin Laura Benkarth zurückspielen, setzte ihren Kopfball allerdings einen Tick zu hoch an, so dass Benkarth ihre ganze Klasse zeigen musste, um den Ball gerade noch zur Ecke zu lenken (19.).

Der Sport-Club war vom Anpfiff weg die spielbestimmende Mannschaft und drängte die Gäste vom Niederrhein weit in die eigene Hälfte zurück. Lediglich klare Torchancen blieben zunächst Mangelware.

Wie man die massive Duisburger Verteidigung knacken kann, zeigte der SC nach 22 Minuten. Mit viel Tempo kam der Ball auf die rechte Seite zu Giulia Gwinn, die eine perfekte Flanke nach innen schlug und am langen Pfosten Lina Magull fand. Die Nationalspielerin machte sich lang und köpfte das Leder zur Freiburger Führung über die Linie.

Der Sport-Club blieb am Drücker: Ein Kopfball von Clara Schöne, der noch leicht abgefälscht war, flog kurz darauf nur knapp am Tor vorbei. Julia Simic (36.) und Lina Magull (38.) brachten ihre Schüsse aus der Distanz auch nicht im Tor unter. So ging es mit einem ebenso knappen wie verdienten 1:0 in die Kabine.

Auch nach Wiederbeginn bot sich den 932 Zuschauern dasselbe Bild. Weiterhin war der SC die aktivere, die bessere Mannschaft, während Duisburg versuchte, den Spielfluss der Heimmannschaft immer wieder durch kleine Fouls zu unterbrechen. Die erste Möglichkeit des zweiten Durchgangs bot sich nach 53 Minuten Hasret Kayikci, die von der Strafraumgrenze zum Lupfer ansetzte. Lisa Klostermann im MSV-Gehäuse war jedoch nicht zu überwinden.

Nach gut einer Stunde brachte Coach Jens Scheuer mit Klara Bühl für Anja-Maike Hegenauer und Kim Fellhauer für Julia Simic frische Kräfte. Und Fellhauer war direkt mit an der nächsten gefährlichen Aktion beteiligt. Über die U19-Nationalspielerin kam der Ball zu Jobina Lahr auf der rechten Seite. Die brachte den Ball flach auf den ersten Pfosten, wo Hasret Kayikci angerauscht kam und den Ball nur knapp am kurzen Pfosten vorbeilegte (72.).

Von den Gästen, die laut SCF-Angaben zunehmend ruppiger agierten, kam offensiv weiterhin wenig, die knappe Freiburger Führung hielt den MSV jedoch auch eine Viertelstunde vor Schluss noch im Spiel. Rebecca Knaak hätte fünf Minuten vor dem Ende für die Entscheidung sorgen können, scheiterte mit ihrem Abschluss aus zentraler Position im Strafraum aber an Klostermann. Noch knapper war es nur eine Minute später, als die eingewechselte Bühl den Ball über das leere Tor setzte.

Auch in der letzten Minute wollte das erlösende zweite Tor nicht fallen. Diesmal verhinderte es Marina Himmighofen mit einer Notbremse. Die Duisburgerin hatte Lina Magull vor dem Strafraum unsanft von den Beinen geholt und wurde des Feldes verwiesen.

„Im ersten Saisonspiel spürt man immer eine gewisse Nervosität, das war auch bei uns so. Am Ende war es ein Arbeits- und Pflichtsieg gegen einen Gegner, der defensiv gut agiert und uns das Leben mit vielen taktischen Fouls schwer gemacht hat. So kam kaum Spielfluss auf. Die Chancen zum 2:0 waren gegeben, wir haben sie aber leider nicht genutzt. So blieb es bis zum Ende eng“, analysierte Jens Scheuer.

Tore: 1:0 (22.) Magull. SR. Wacker (Marbach). Z.: 932.

SC Freiburg: Benkarth – Lahr, Puntigam, Schöne, Simon – Gwinn, Simic (69. Fellhauer), Knaak, Hegenauer (62. Bühl) – Magull, Kayikci.