Von Mirko Bähr Lörrach. Bei den Grütt-Kickern läuft es rund: Nach dem Heimsieg gegen Herbolzheim im Spitzenspiel durfte die Equipe von Trainer Ralf Moser gestern Nachmittag auch in der Fremde jubeln. Das schwere Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Elzach-Yach ging mit 3:0 (1:0) an die Gäste. Matchwinner dabei war Stürmer Nils Mayer, der alles drei Treffer erzielte. Die Umstände waren widrig. Pünktlich zu Spielbeginn fing es an zu regnen, in Hälfte zwei goss es zeitweise wie aus Kübeln. Der FVLB ließ sich davon nicht beeindrucken. Auch nicht vom Gegner, der gleich von Beginn an alles gab. Nach zehn Minuten war der Gast vollends im Spiel und bekam es immer besser in den Griff. Die Moser-Elf störte den Spielaufbau der Hausherren und war die dominierende Mannschaft. Das 1:0 nach 25 Minuten durch Mayer, der nach einem weiten Ball von Mirco Böhler richtig spekulierte, gab Sicherheit. Dass Mayer im Strafraum meistens goldrichtig steht, das zeigten der zweite und dritte Treffer auf. Nach gut einer Stunde spielte der FVLB schnell über Andy Lismann und Daniel Briegel nach vorn, die Hereingabe von Gianfrano Disanto verwertete der Angreifer aus kurzer Distanz ohne Probleme. Kurz vor Schluss dann war es Angelo Di Palma, der nach einem Ballverlust nachsetzte und den blank stehenden Mayer bediente. Wieder hielt er nur den Fuß hin – 3:0. „Wir haben nur wenig zugelassen, hatten nur wenig heikle Momente zu überstehen, obwohl Elzach Moral bewies und selbst nach dem 0:3 noch alles gab“, resümierte Ralf Moser. Es war ein verdienter Sieg, der zudem ohne Gegentreffer klar gemacht wurde. „Das wollten wir unbedingt“, meinte Moser, der natürlich zufrieden war, auch wenn ein, zwei weitere gute Möglichkeiten ausgelassen wurden. „Ein höherer Sieg wäre auch nicht in Ordnung gewesen“, war er ehrlich. Die Mannschaft um Matchwinner Mayer (Moser: „Er hat zudem viel für die Mannschaft gearbeitet und Bälle festgemacht“) feierte den Erfolg in Elzach ausgelassen. Laute Musik dröhnte aus den Boxen in der Kabine. „Die machen ganz schön Theater“, schmunzelte Moser.