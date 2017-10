Fußball Mehr Wert auf die Defensive legen

Lörrach (fas). Viele Hochrhein-Teams laufen ihren Erwartungen bislang hinterher: Die Probleme liegen auf der Hand. Der personelle Aderlass ist groß. Außerdem hapert es am Torabschluss und an der Defensivarbeit. Welche Teams kriegen ihre Defizite am Besten in den Griff?

FC Schönau (1.) - FC Geißlingen (16.); So.; 15 Uhr: Die Rollen sind klar verteilt. Doch die Heimelf hat sich vor zwei Wochen gegen Aufsteiger Schlüchttal schon schwer getan. Diesmal erhofft sich Günther einen sorgenfreien Sieg vor heimischem Anhang. „Momentan sind wir auch in der Lage, an einem schlechten Tag zu siegen“, so Günther, der auf Johannes Walleser verzichten muss. 22 Punkte nach acht Partien sprechen Bände. Die Wiesentäler punkten Woche für Woche. „Wir schweben auf einer Erfolgswelle. Ich hoffe, dass diese noch sehr lange anhalten wird.“

FC Zell (3.) - FC Wehr (8.); So.; 15 Uhr: Für Michael Schwald, Trainer der Gastgeber, ist es ein besonderes Spiel. In der vergangenen Saison assistierte Schwald noch Michael Schenker als Co-Trainer in Wehr. Ein Vorteil für die anstehende Aufgabe sieht er für sein Team deshalb aber nicht. „Wehr ist eine Wundertüte. Die können jeden schlagen. Sie haben gute Einzelspieler.“ Der Landesliga-Absteiger richtet den Blick auf die eigenen Stärken: „Wenn wir so spielen, wie in den vergangenen Heimspielen, dann stehen unsere Siegchancen doch sehr gut“, erklärt Schwald.

VfR Bad Bellingen (10.) - SV Buch (7.); Sa.; 16 Uhr: Der VfR tritt weiter auf der Stelle. Immerhin holte die Gottschling-Elf in Wehr einen 0:2-Rückstand auf. „Wir denken oftmals zu offensiv. Wir müssen mehr Sorge auf die Defensivarbeit legen“, macht Gottschling deutlich. Zudem seien die Abstände im Mittelfeld zu groß. Der Gegner hat zu viel Raum für Kombinationen. „Wir werden das in den Griff bekommen“, so der Übungsleiter, der auf den gesperrten Christian Ophoven verzichten muss.

TuS Efringen-Kirchen (14.) - SV Weil II (9.); So.; 15 Uhr: Beiden Mannschaften hilft nur ein Sieg weiter. Der TuS ist seit vier Spielen sieglos, könnte aber mit einem Heimsieg mit den Weilern punktemäßig gleichziehen. „Die Mannschaft ist verunsichert und hat kein Selbstvertrauen“, lässt TuS-Trainer Thomas Hauser wissen. Die Stimmung bei den Rebländern ist nicht gut. Alle Beteiligten haben sich das natürlich ganz anders vorgestellt. „Dennoch steht die Mannschaft hinter mir“, sagt Hauser. Aber er weiß auch: „Das kann natürlich ganz schnell gehen und schon bist du deinen Job los.“ Jonas Lauber, Jonathan Arnold und Daniel Schäuble fehlen. Für den Weiler Co-Trainer Wolfgang Jubin ist die Partie ein Sechs-Punkte-Spiel. „Wir dürfen Efringen nicht an uns herankommen lassen.“ Der SVW II ruft nicht das ab, was er im Stande ist, zu leisten. „Die Jungs sind selbstkritisch genug. Sie wissen, das die Leistungen der vergangenen Wochen nicht ausreicht“, schildert Jubin. Martin Braun, Keven Hill und Christian Baumgartner sind wieder mit an Bord.

Bosporus FC Friedlingen (13.) - SV Laufenburg (11.); So.; 15 Uhr: Der Aufsteiger aus der Grenzstadt hat am vergangenen Wochenende die Chance verpasst, an das Mittelfeld heranzukommen. Das große Manko der Zikolli-Elf ist die Chancenverwertung. Das soll im Premieren-Spiel gegen Laufenburg besser werden. Beide Teams sind sich im Spielbetrieb noch nie begegnet. „Ich denke die Spielweise von Laufenburg wird uns entgegenkommen“, verrät Zikolli, der ein halbes Dutzend Spieler kompensieren muss.