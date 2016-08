Rheinfelden-Herten (mib/pd). Trainerwechsel Nummer zwei in der Bezirksliga: Der SV Herten und Thorsten Meier gehen bereits nach Spieltag drei getrennte Wege. Einem Sieg (1:0 am ersten Spieltag gegen Buch) stehen zwei Niederlagen gegenüber – das 1:3 gegen Wallbach und das 1:6 in Wehr.

Auf das Gemüt hat vor allem das 1:6 am vergangenen Sonntag geschlagen: Der Verein um den Sportlichen Leiter Stefan Weber spricht von „einer heftigen Klatsche“. So habe man in viele ratlose Gesichter in Reihen der Grün-Gelben geblickt. Da auch zuvor das erste Heimspiel der Saison nicht positiv gestaltet worden sei.

„Bei der Aufarbeitung dieser Entwicklung kamen Verein und Trainer daher zu dem Entschluss, dass Thorsten Meier sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung stellt“, heißt es von Seiten des Vereins. Damit erhoffe man sich, schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Zudem solle die Mannschaft noch enger Zusammenrücken. „Eine deutliche Leistungssteigerung jedes einzelnen Spielers ist mehr denn je gefordert.“

Der Verein bedauere diese Entwicklung sehr, da sich Meier, so macht die Sportliche Leitung klar, stets durch vorbildliches Engagement und eine tolle Einstellung zum Trainerjob auszeichnete. Weber: „Es tut wirklich weh, dass Thorstens positiv detailbesessene Arbeit nicht immer den Ertrag gebracht hat, den sie verdient hätte.“

Als Interimstrainer wird zunächst der bisherige Co-Trainer Thomas Fuhrler die Betreuung der Mannschaft übernehmen, unterstützt wird seine Arbeit durch Spielausschuss und Kapitän, Remo Laisa, sowie seinem Stellvertreter Nicolas Bächle.

Der SVH will in den nächsten Wochen einen geeigneten Nachfolger präsentieren.