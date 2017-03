Fußball „Mit Anstand und Ehrgeiz“

Von Fabian Schreiner

Im vergangenen Herbst trafen der FC Wehr und der SV Weil II noch im Topspiel der Bezirksliga Hochrhein aufeinander. Vor dem 21. Spieltag trennen die beiden Teams zehn Punkte. Während die Wehrer sich von der Abstiegszone lösen wollen, grüßt Weil II trotz einer mageren Punkteausbeute in der Rückrunde weiterhin von der Tabellenspitze.

Lörrach. Der SV Weil II führt die Tabelle mit 37 Punkten an, obwohl keines der drei Heimspiele in der Rückrunde gewonnen wurde. Nur ein Zähler sprang vor Wochenfrist gegen das Schlusslicht aus Wallbach heraus. Mit ein Grund dafür sind die großen personellen Probleme im Nonnenholz. Nicht ohne Grund musste sich der inzwischen 46-jährige Trainer Thomas Schwarze zum wiederholten Male das Trikot überstreifen.

„Personell sieht es aktuell sehr mau aus. Es wäre vermessen zu sagen, dass wir in der jetzigen Lage an die Meisterschaft denken. Wir wollen die Runde mit Anstand und Ehrgeiz zu Ende spielen, damit keine Wettbewerbsverzerrung aufkommt", macht der Weiler Co-Trainer Wolfgang Jubin deutlich.

Ein weiterer Routinier wurde am vergangenen Samstag in der letzten Viertelstunde eingewechselt. Die Rede ist von Sandro Olvera, der ab der kommenden Saison Tobias Bächle in der „Ersten" assistieren wird. „Er hat im zentralen defensiven Mittelfeld gespielt und Ruhe in das Spiel gebracht“, freut sich Jubin.

Auch der FC Wehr wird in dieser Saison vom Verletzungspech geplagt. In der Hinrunde standen zuweilen ungelernte Torhüter zwischen den Pfosten. Nicht selten musste Oldie Jörg Heuting das Tor des Tabellen-Neunten hüten. Auch deshalb rutschte die Mannschaft von Trainer Michael Schenker in der Tabelle so weit nach unten. „Wir wollen das Spiel gewinnen, damit wir Ruhe nach hinten haben. Ich bin überzeugt davon, dass man mit einer guten Einstellung in dieser Liga jeden Gegner schlagen kann“, verrät Schenker.

Am kommenden Sonntag ab 15 Uhr wird dann auch wieder Wehrs Torjäger An­dreas Ranert mit von der Partie sein. 18 Treffer hat er bereits auf seinem Konto stehen. „Er hat einen guten Abschluss und einen guten Torriecher. Zudem steht er aktuell immer richtig und wird von den Außenspielern gut in Szene gesetzt“, betont Schenker, der auf Steven Bertolotti verzichten muss.

Auf Seiten der Gäste fehlen Jörg Bürgin (Schulter) und Martin Braun. Sascha Bächle kehrt zurück. Auch Schwarze wird wahrscheinlich wieder auflaufen. Lange ausfallen wird allerdings Sergen Egin, der sich im Training seinen dritten Kreuzbandriss zugezogen hat.