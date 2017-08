Fußball Mit breiter Brust

Ein Duell auf Augenhöhe wird’s am morgigen Samstag wohl im Stadion Dammenmühle geben. Ab 17.30 Uhr gastiert der FV Lörrach-Brombach am vierten Verbandsliga-Spieltag beim SC Lahr. Da treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander. Es könnte also eine spannende und sehenswerte Angelegenheit werden.

Lörrach. Nach den ersten drei Spieltagen gibt es zwischen beiden Klubs die eine oder andere Parallele. Sowohl der FVLB als auch der SC Lahr sind sicherlich etwas überraschend mit jeweils zwei Siegen gestartet. Auch die Höhe der bislang einzigen Niederlage ist identisch: Lörrach-Brombach verlor in Kuppenheim und Lahr in Denzlingen jeweils mit 0:1. Die sechs Punkte holte der morgige Gastgeber gegen den FC Auggen (2:1) und jüngst in Hofstetten (2:0).

Der FV Lörrach-Brombach bestreitet morgen die zweite Auswärtspartie in der noch jungen Saison ohne Trainer Ralf Moser, der einen einwöchigen Urlaub angetreten hat. So wird Mino Bouhabila die Mannschaft nach den Vorgaben von Moser coachen.

„Der Sieg gegen Singen ist zweifelsohne ein paar Tore zu hoch ausgefallen“, will Moser das 6:1 gegen Singen am vergangenen Samstag nicht überbewerten. „Wenn wir in Lahr bestehen wollen, müssen wir uns weiter steigern“, ist sich der FVLB-Coach bewusst.

Allerdings hat der klare Erfolg natürlich das Selbstbewusstsein der Spieler gestärkt. So ist sich Moser sicher: „Wir werden vor dem Gegner keine Angst haben.“

Und der FV Lörrach-Brombach hat gegen Singen offensiv ein Ausrufezeichen gesetzt. Verantwortlich dafür war vor allem die Leistungsexplosion von Buba Ceesay. Der Rechtsaußen „lochte“ gegen Singen viermal ein. Er könnte auch in Lahr den Unterschied machen. Nach eher überschaubaren Leistungen knüpft Ceesay nun wieder an seine Glanzvorstellungen in der Vorrunde der letzten Landesliga-Saison an.

Auch an der Effizienz im Torabschluss muss der FVLB weiter arbeiten. Gegen Singen ließ trotz des hohen Erfolges die Konsequenz im Abschluss zu wünschen übrig.

Dass die Lahrer auch kämpfen können, bewiesen sie am vergangenen Wochenende beim Erfolg in Hofstetten. Der 2:0-Sieg am Ende jedoch war verdient, weil das Chancenplus auf Seiten der Lahrer lag. Mann des Tages war Martin Weschle, der mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase den Auswärtssieg für Lahr perfekt machte. Den zweifachen Torschützen muss der FVLB fraglos im Auge behalten. Aber auch Janosch Bologna und Dimitri Holm sind im SCL-Angriff nicht zu unterschätzen. Da wird der FVLB in der Defensive gehörig gefordert.

Personell sieht’s am Samstag recht gut aus. Mit Nils Mayer, David Pinke und Roberto Billeci könnten drei Rekonvaleszente in den Kader zurückkehren. Nils Mayer lief gestern bereits in der „Zweiten“ auf. „Besteht er den Test, ist er gegen Lahr dabei“, informierte Moser.