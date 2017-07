Fußball Mit Rückkehrern zurück auf die Erfolgsspur

Von Mirko Bähr

Zell im Wiesental. Mit zehn Neuzugängen, neuem Trainerstab und der Erkenntnis, dass der Weg auf die Erfolgsspur nach den vielen Niederlagen in der vergangenen Saison durchaus beschwerlich sein wird, ist Landesliga-Absteiger FC Zell in die Vorbereitung gestartet.

Am Grendel weht ein frischer Wind. Viele neue Gesichter tummelten sich zum Start auf dem Kunstrasen der Schwanenstadt. Das Zepter schwingt künftig ein Eigengewächs. Michael Schwald kommt vom FC Wehr, wo er das Amt des Co-Trainers begleitete, und folgt auf seinen Bruder Kurt, der in der Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit die Grün-Weißen betreute, nachdem die Zusammenarbeit mit Tinh Ngo beendet worden war.

Dem neuen Cheftrainer zur Seite steht Christian Lais, ebenfalls ein alter Bekannter. Das Trainerduo war bereits vor einigen Jahren zusammen aktiv und erfolgreich. Damals coachten sie die A-Junioren der SG Zell-Schönau in der Verbandsliga. Unterstützt werden Schwald und Lais vom ehemaligen Aktivspieler Valentin Götz, der sich künftig um das Torwarttraining kümmert. Weiterhin im Trainerstab ist Jan Loschnat vertreten, der als Betreuer fungiert.

Gleich zehn Neuzugänge konnte der Trainerstab zum Trainingsauftakt willkommen heißen. Ole Schmidt, Lukas Ruf, David Welte, Niclas Strohmeier und Hakan Mutafoglu kommen aus der eigenen A-Jugend. Neben den fünf hoffnungsvollen Talenten, die im Aktivbereich Fuß fassen sollen, gesellt sich vom A-Ligisten FV Fahrnau Ralf Senn dazu. Nach einem Jahr beim FSV Rheinfelden kehrt auch Tim Wießmer wieder zum FC Zell zurück. Er durchlief, wie auch Musa Aküyrek, der vom SV Schopfheim zurück zum FCZ kommt, sämtliche Jugendmannschaften im Sportpark Brühl. Auch Paboy Ceesay, der zuletzt beim FC Freiburg-St. Georgen gegen das runde Leder trat, hat den Weg zurück ins Wiesental gefunden. Dort kickte er bereits bei den A-Junioren der SG Zell-Schönau.

Und es gibt einen weiteren Rückkehrer: Sebastian Rapp fällt ebenfalls unter die Kategorie „Zeller Eigengewächs“. Er kommt vom FC Schönau zu den Grün-Weißen zurück. Beim Nachbarverein hat er sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Führungsspieler entwickelt. Nun also spielen also Johannes, Sebastian und Christian Rapp zusammen in einem Team.

Wer nun glaubt, dass die Verantwortlichen des FC Zell den sofortigen Wiederaufstieg als Ziel ausgeben, der hat sich getäuscht. Vielmehr will man im Wiesental behutsam den Umbruch einleiten. „Wir wollen fleißig Punkte sammeln und uns möglichst weit von den Abstiegsrängen der Bezirksliga fernhalten“, heißt es. Die Zeller befürchten, dass die vielen Niederlagen in der abgelaufenen Spielzeit nicht so einfach abzuschütteln sind. „Es sind sich alle bewusst, dass der Weg zurück in die Erfolgsspur kein Selbstläufer werden wird“, erklärt der Verein.

Für das neue Trainerteam gelte es nun, die Neuzugänge schnell zu integrieren und eine starke Mannschaft für die neue Bezirksligasaison auf die Beine zu stellen.