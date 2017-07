Fußball Mutig und frech

„Denkt dran, was wir taktisch besprochen haben. Haut alles rein, arbeitet als Team und bleibt nach Rückschlägen nicht am Boden liegen“: Mit diesen eindringlichen Worten schickte Ralf Moser seine Jungs von der Kabine rauf aufs Feld. Oben wartete schon der Gast aus der Bundesliga, der am Ende standesgemäß mit 8:0 (0:0, 1:0, 4:0, 3:0) die Oberhand behielt.

Von Mirko Bähr

Lörrach. Zu Beginn mischte der Underdog allerdings kräftig mit: Mosers Jungs hatten in den Katakomben die Ohren gespitzt. Jedenfalls spielten sie vor 4500 Zuschauern lange Zeit, nämlich so lange, wie es die Kraft zuließ, frech auf. Eine präzise Spielverlagerung hier, ein technisches Kabinettstückchen da. Die Hausherren gingen unerschrocken drauf und versuchten es auch in brenzligen Situation spielerisch. Klasse.

Immer wieder gab es Szenenapplaus und die Profis fanden das, was der Gastgeber da auf den feinen Rasen zauberte, phasenweise gar nicht witzig. Fabian Rüdlin bremste den quirligen Ceesay einmal sehr unsanft aus und bekam dafür gleich Gelb.

Die Verbandsliga-Kicker versprühten lange Zeit enorme Spielfreude und hätten durchaus auch in Führung gehen können. Nach 12 Minuten war Ben Nickels Schuss jedoch zu harmlos, nach 28 Minuten kam im Fünfer Buba Ceesay nur einen Tick zu spät und nach 31 Minuten semmelte Andy Lismann den Ball aus 17 Metern drüber.

Erst in der 42. Minute klingelt es im FVLB-Tor

Nach den ersten 30 Minuten tauschte Moser die komplette Truppe aus. Und auch der zweite Anzug passte gut. Und so dauerte es bis zur 42. Minute, ehe Mike Frantz den Torreigen für den Sportclub eröffnete. Allerdings: Dieser Gegentreffer war unnötig. Für einmal hatte die FVLB-Defensive nach einem Einwurf nämlich nicht aufgepasst. Das 2:0 folgte dann nach 64 Minuten durch Florian Niederlechner.

Nachdem Steven Chrobok für die Hausherren knapp scheiterte (70.), war auf der anderen Seite Tim Kleindienst zur Stelle und erhöhte auf 3:0 für die Profis, die nun klar Oberwasser hatten.

Standesgemäß wurde es schließlich, als Patrick Keller nach 85 Minuten zu allem Übel ins eigene Netz traf und ebenfalls noch im dritten Viertel Niederlechner zum 5:0 (88.) einschob.

Im letzten Spielabschnitt legte der Bundesligist noch drei weitere Treffer nach. Onur Bulut (94.), kurz darauf Kleindienst (95.) und nochmals Niederlechner (103.) schraubten das Ergebnis auf 8:0, was gleichzeitig der Endstand war. Patrice Glaser hatte die große Möglichkeit zum Ehrentreffer noch vergeben. In der 113. Minute scheiterte der FVLB-Mittelfeldregisseur vom Elfmeterpunkt an SCF-Schlussmann Patric Klandt.

Einen Treffer hätten sich die Jungs in Rot aber wirklich verdient gehabt. Sie rackerten trotz der hohen Temperaturen bis zum Schlusspfiff und nötigten den Gästen, die demnächst in der Europa League-Quali ihren Mann stehen müssen, durchaus Respekt ab.

Streich & Co. geben fleißig Autogramme

Natürlich hatten gestern auch wieder die Autogrammjäger ihren großen Auftritt. Während Christian Streich schon gleich nach der Ankunft mit dem Teambus fleißig seinen Namen auf allerlei Gegenstände kritzelte, erfüllten auch die Profikicker nach dem Auslaufen geduldig jede Menge Fotowünsche ihrer Fans.