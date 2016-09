Zell im Wiesental (mib). Drei Spiele, drei Niederlagen: Katzenjammer beim Aufsteiger FC Zell? Mitnichten. „Die Stimmung ist nach wie vor gut bei uns. Wir lassen uns nicht so schnell aus der Ruhe bringen“, macht Mittelfeldakteur Fabio Muto deutlich. Man habe gewusst, dass es eine schwierige Runde werde, die einem alles abverlange. Spiel vier steigt für das Schlusslicht am Samstag, 15.30 Uhr, beim SC Wyhl.

„Auch die Wyhler sind nicht sonderbar gut gestartet“, sagt Muto. Ein Punkt konnte der SC bislang einfahren. Und so reisen die Zeller durchaus mit Ambitionen in Richtung Breisgau. „Wir wollen was Zählbares holen und auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause fahren.“

Wohin die Reise für den FCZ geht? „Das ist schwer zu sagen“, so Muto. Der findet, dass das Kirchzarten-Spiel (0:3) gar kein schlechtes war. „Der Gegner war einfach individuell besser und konsequenter im Torabschluss.“ Der SV Weil (1:7) gehöre einfach in dieser Verfassung in die Verbandsliga, auch wenn man es ihm besonders in der ersten Halbzeit zu einfach gemacht habe. „ Und im Spiel gegen Au-Wittnau hätten wir uns zumindest einen Punkt verdient.“

Muto: „Das Tempo ist wesentlich höher als in der Bezirksliga. Die kleinen Fehler werden viel schneller bestraft. Das braucht einfach Zeit, bis wir uns alle akklimatisiert haben.“ Gegen Wyhl werden Dario Muto und Robin Wiessmer (beide im Urlaub) nicht dabei sein.