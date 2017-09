Fußball Nichts für schwache Nerven

Von Fabian Schreiner

Grenzenloser Jubel beim FC Steinen-Höllstein: Dank des kongenialen Brüderduos Marco und Paolo Disanto ist in Haltingen ein Last-Minute-Sieg gelungen. Ähnliches Bild im Nonnenholz. Auch da fiel der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. Der fünfte Kreisliga A-West-Spieltag war nichts für schwache Nerven.

Lörrach. Spitzenreiter SV Herten hat sich für das schwache 0:0 im Derby gegen den FV Degerfelden rehabilitiert. Allerdings wäre es um ein Haar wieder nur zur einer Punkteteilung gekommen. Beim SV Weil III vergaben die Jungs von Trainer Thorsten Szesniak ein ums andere Mal hochkarätige Torgelegenheiten.

Nach dem Elfmetertreffer durch Torjäger Tunahan Kocer in der Nachspielzeit stehen dennoch drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu Buche. „Der Sieg ist verdient. Am Ende braucht man dann auch noch eine Portion Glück mit dem Strafstoß“, lässt Szesniak wissen. An der Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse müsse nun gearbeitet werden. „Die lässt aktuell noch zu wünschen übrig“, kritisiert der Coach.

Auch der TuS Lörrach-Stetten darf sich über einen gelungen Saisonauftakt freuen. Dank des 5:2-Heimerfolgs gegen den SV Karsau rangiert die Müller-Elf punktgleich mit Herten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die zweite herbe Klatsche in Folge musste am vergangenen Wochenende der SV Schopfheim hinnehmen. 0:4 lautete das Endergebnis in Hauingen. Die Gastgeber zogen nun am SVS in der Tabelle vorbei. „Meine Spieler haben von der ersten Minute an Gas gegeben. Das 1:0 gab der Mannschaft Sicherheit. Die drei Punkte haben wir souverän eingefahren“, freut sich Hauingens Coach Mick Fahr. In der zweiten Hälfte verschoss Schopfheim einen Elfmeter. „Zum Glück war unser Torwart Norman Berger da zur Stelle. Das war ein wichtig Moment.“

Ein wenig überrascht sei man im Hauinger Lager aber schon gewesen, dass die Gästen kaum Gegenwehr leisteten. „Allerdings sind die Schopfheimer auch nicht mit ihrer besten Elf aufgetreten“, informiert Fahr.

Der FC Steinen-Höllstein verbuchte dank eines 3:2-Sieges in Haltingen den zweiten Saisonsieg in der noch jungen Kreisliga A-Saison. „In den ersten 45 Minuten sind wir drückend überlegen. Im zweiten Abschnitt bekommen wir schnell den Anschlusstreffer und geben das Spiel aus der Hand. Beide Teams haben sich dann schon mit einem Remis abgefunden“, gibt Steinens Übungsleiter Torsten Griesshammer zu Protokoll. „In der Schlussminute spielen wir aber einen Konter super aus.“ Marco Disanto schickte seinen jüngeren Bruder Paolo auf die Reise. Dieser blieb vor dem Tor eiskalt und sorgte damit für grenzenlosen Jubel bei den Gästen. „Auch wenn es zwischenzeitlich nicht mehr so gut lief, haben die Spieler Charakter gezeigt“, sagt Griesshammer und fügt hinzu: „Der Sieg ist extrem wichtig. In Haltingen muss man erst einmal gewinnen. “

Die Negativserie des FC Hausen hält dagegen an. Noch immer steht kein Sieg auf dem Konto. Auch im Derby beim 2:4 gegen den TuS Kleines Wiesental reichte es nicht für Punkte. Obwohl es an diesem Sonntagnachmittag eigentlich prächtig los ging. Bereits nach zwei Minuten markierte Marco Fritzsche das 1:0. „Da sahen wir schlecht aus“, verrät TuS-Trainer Peter Johann. „Anschließend haben wir jedoch viel Druck gemacht und das Spiel gedreht.“

In der ersten Halbzeit seien seine Schützlinge ein hohes Tempo gegangen. „Deshalb haben wir auch das zweite Gegentor in der zweiten Hälfte hinnehmen müssen. Doch wir haben den Sieg nach Hause fahren können.“ Mit der Entwicklung seines Teams ist Johann zufrieden. „Wir machen stetig Fortschritte. Es macht Spaß den Jungs zuzuschauen.“