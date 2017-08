Fußball „Noch alles im Lot“

Auggen (nod). Vier Punkte und Platz neun nach drei Spieltagen, Trainer Enzo Minardi ist nicht unzufrieden über die Zwischenbilanz des FC Auggen nach drei absolvierten Verbandsliga-Spieltagen. „Alle Jahre wieder fehlt halt in der Urlaubszeit der eine oder andere Stammspieler. Damit müssen auch andere leben. Bislang ist bei uns noch alles im Lot, auch wenn am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Kehl mehr als das 1:1-Unentschieden drin gewesen wäre“, betonte Minardi.

Gefallen hat Minardi vor allem die erste Halbzeit. „Das war richtig gut, was wir gespielt haben. Hätte Basti Bischoff zwei Minuten nach der Pause das 2:0 gemacht, dann hätten wir die Partie ziemlich sicher gewonnen“, trauerte der Auggener Trainer der vergebenen Großchance immer noch nach.

Nun steht der Klub aus dem Markgräflerland bereits am kommenden Freitag vor einer ganz hohen Hürde. Auggen ist dann zu Gast beim Oberliga-Absteiger und erklärten Titelfavoriten Freiburger FC. Auch dort muss Enzo Minardi auf Stammkräfte verzichtet. Es fehlen Alexander Strazinski, der sich gegen Kehl einen Nerv einklemmte und sich außerdem in einen zweiwöchigen Urlaub verabschiedet hat, und Mittelfeldmann Kerim Cifdalöz. Dagegen wird der jüngst fehlende Tiziano Casalnuovo wieder dabei sein. In Freiburg sieht sich der FC Auggen in der Rolle des Außenseiters.