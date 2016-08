Da waren’s nur noch zwei: Nach dem Abstieg des FC Hauingen in der vergangenen Spielzeit ist der Westen des Bezirks in der aktuellen Saison lediglich noch mit den beiden Teams des FC Hausen und der SG Wittlingen-Wollbach vertreten.

Wittlingen/Hausen (lu). „Ein Saisonziel ist diesmal wirklich schwer zu definieren“, macht Bernhard Zimmermann, Trainer des FC Hausen, deutlich. Seiner Meinung nach sei die Liga in diesem Jahr extrem stark. Nachdem drei schwächere Teams abgestiegen seien, seien nunmehr mit Freiburg St. Georgen, PSV Freiburg und auch mit dem FC Hochrhein-Hohentengen-Stetten starke hinzugekommen. Zudem hätten sich alle anderen Teams gut verstärkt. „Es wird daher schon extrem schwierig für uns, überhaupt den Ligaverbleib zu schaffen“, sagt er und will dies keinesfalls als Tiefstapeln eingestuft wissen.

„Wir wollen einfach am Saisonende besser sein als Platz neun“, erklärt Zimmermann, der die Saison weitestgehend mit dem selben Kader wie in der Vorsaison angeht. Zu den Favoriten auf den Meistertitel zählt er vor allem die SG Vimbuch/Lichtenau, den Hegauer FV II und den PSV Freiburg. Stark schätzt Zimmermann zudem Freiburg St. Georgen und auch die SG Wittlingen-Wollbach ein. In Sachen Abstieg hat er keinen Verein so richtig auf der Rechnung. „Da wird es wohl ein Hauen und Stechen geben“, ahnt Zimmermann.

Was sich der Hausener Trainer vor allem wünscht: Einen guten Saisonstart und eine weitestgehend verletzungsfreie Runde. „Gerade in der vergangenen Saison waren wir ja arg mit Verletzungen gebeutelt“, erinnert er sich nur ungern.

In der bevorstehenden muss man im Lager der Wiesentäler allerdings auf zwei langjährige, bewährte Stammkräfte verzichten. So haben Sabine Berger und auch Olga Antonova ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Dafür sind junge und talentierte Spielerinnen, wie Anika Günther, Anna Maria Mössner und Jule Wassmer, aus dem Kader der B-Juniorinnen nachgerückt. „Bis die aber in der Verbandsliga wirklich richtig Fuß gefasst haben, dauert es schon noch ein Weilchen“, so Zimmermann. .

„Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt, er hat oberste Priorität“, heißt die Devise auch bei der SG Wittlingen-Wollbach. Dass dieses Ziel erreicht wird, davon geht das neue Trainergespann Sebastian Alesi und Daniel Schulz absolut aus. Zumal sich aber viele andere Teams verstärkt hätten, wie man im Kandertal gehört hat, werde dies sicher schwierig. „Die Saison wird kein Selbstläufer“, schwant Alesi. Zu den heißen Anwärtern auf die Meisterschaft zählt er neben der SG Vimbuch-Lichtenau auch die drei Freiburger Vereine.

Optimismus schöpft man im Kandertal vor allem aus der guten Vorbereitung. „Die lief wirklich optimal, eine Ausbeute von 30:8-Tore kann sich wahrlich sehen lassen“, so Alesi. Zuletzt hatte die SG sehr erfolgreich ein mehrtägiges Trainingslager absolviert.