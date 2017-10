Fußball Pfeifer entscheidet die Partie

Von Uli Nodler

Weil am Rhein war für den FC Schönau wieder eine Reise wert. Die Mannschaft aus dem Oberen Wiesental setzte am Samstag im Dauerregen ihren Siegeszug fort und siegte beim SV Weil II nicht unverdient mit 1:0.

Weil am Rhein. Mit Halskrause stand FCS-Coach Heiko Günther nach seinem unverschuldeten schweren Verkehrsunfall auf dem Kunstrasenplatz im Nonnenholz wieder an der Seitenlinie. Auch die Gastgeber freuten sich, dass Günther wieder so schnell coachen konnte.

Der erste zielstrebige Angriff des Tabellenführers führte nach 14 Minuten prompt zum Erfolg. Über links drang Dominik Pfeifer in den Gastgeber-Strafraum ein, ließ drei Weiler aussteigen und traf via Innenpfosten zum 1:0 ins lange Eck.

In der Folgezeit war die Partie in Sachen prickelnden Torraumszenen nicht unbedingt der Brüller. Während Pfeifer beim Spitzenreiter angesichts des Fehlens von Torjäger Matthias Steinebrunner meist der Alleinunterhalter war, fiel dem SV Weil II in der Vorwärtsbewegung nicht viel ein. So verlebte Gäste-Keeper Christian Held eigentlich ruhige 90 Minuten. Aber auch Weils Schlussmann Vladimir Lazarov hatte nicht viel zu tun.

Der personelle Engpass beim Gastgeber war so groß, dass Trainer Thomas Schwarze wieder die Fußballschuhe schnüren musste. Und der 47-Jährige bot in der Defensive eine ganz solide Vorstellung. Kurz vor Schluss wäre ihm beinahe sogar noch der Ausgleich gelungen. Nach einem Eckball (84.) verfehlte sein wuchtiger Kopfball nur knapp das Ziel. Zwei Minuten später hatte Wirbelwind Pfeifer das 2:0 auf dem Fuß. Doch auch er traf nicht ins Schwarze.

Während die Schönauer nach der Partie ausgelassen den siebten Sieg im achten Saison-Match feierten, müssen sich die Weiler langsam aber sicher mit der Tatsache anfreunden, dass ein Spitzenplatz im Moment außer Reichweite ist. Dafür ist die Personaldecke im Moment einfach zu dünn. Gegen die Schönauer saßen nur zwei Ergänzungsspieler auf der Auswechselbank.