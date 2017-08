Fußball Platzt beim VfR endlich der Konten?

Von Uli Nodler

Lörrach. Na denn: Es wird spannend zugehen, bis die Frage nach dem neuen Meister und dem Aufstiegsrundenteilnehmer beantwortet ist. Bereits nach dem vierten Spieltag haben sich mit dem FC Schönau, FV Lörrach-Brombach II, SV Weil II, FC Zell und FC Wittlingen die Klubs versammelt, die sich Hoffnungen auf die beiden ersten Tabellenplätze in der Bezirksliga Hochrhein machen dürfen. Lediglich der SV Laufenburg und VfR Bad Bellingen hinken noch hinterher.

Im Mittelpunkt des fünften Spieltags an diesem Wochenende steht sicherlich morgen Abend die Austragung des Wiesental-Derbys zwischen dem FC Schönau und FC Zell (siehe Bericht oben). Aber auch die Duelle in Weil am Rhein, Laufenburg, Efringen-Kirchen und Wehr sind nicht zu verachten.

TuS Efringen-Kirchen - VfR Bad Bellingen (So., 15 Uhr): Auf dem Papier sieht sich der Gastgeber in der Favoritenrolle. Doch das kann täuschen. Denn: Der VfR Bad Bellingen wartet zwar nach drei Einsätzen immer noch auf den ersten Saisonsieg, doch die Kicker aus der Kurgemeinde haben so viel Qualität, dass bei ihnen über kurz oder lang der Knoten platzen wird. „Der Respekt ist groß. Bad Bellingen hat eine Riesentruppe, die am Ende ganz vorne dabei sein wird“, ist auch TuS-Trainer Thomas Hauser von der Qualität des Gegners überzeugt.

Das große Manko des VfR ist bislang die Chancenverwertung gewesen. Bei den beiden Heimunentschieden gegen Bosporus FC Friedlingen und FC Schönau sowie in Zell kreierte der VfR so viele Chancen, dass er eigentlich in den ersten 45 Minuten hätten alles klar machen müssen.

Vor den Bad Bellingern muss der TuS, der bislang ungeahnte Defensivschwächen offenbarte, höllisch auf der Hut sein. Fehlen wird Trainer Thomas Hauser Urlauber Jochen Bürgin. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Jonathan Arnold, den wieder Achillessehnenbeschwerden plagen.

FC Wehr - FV Lörrach-Brombach II (So., 15 Uhr): Die beiden Niederlagen gegen den FC Wittlingen und in Jestetten haben den FC Wehr ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und nun droht am kommenden Sonntag zu Hause gegen den FV Lörrach-Brombach II die nächste Niederlage. Allerdings muss der FVLB II seine bei den knappen Siegen gegen den TuS Efringen-Kirchen und FC Geißlingen offenbarten Abwehrschwächen in den Griff bekommen, sonst könnte der Schuss in Wehr schnell nach hinten losgehen. „Wir arbeiten daran. Ich sehe bei uns das Problem im zu langsamen Umschalten vom Angriffs- in den Defensivmodus. So haben wir im letzten Heimspiel auch das 0:1 gegen den FC Geißlingen kassiert“, analysiert FVLB-Coach Tobias Jehle. Nachdem die Urlauberwelle wieder angerollt ist, werden die „Zweite“ wohl zwei, drei Spieler aus der“Ersten“ verstärken. Nach seiner Gelb-Roten Karte muss auch Flügelstürmer Massimo De Franco in Wehr zuschauen.

SV Weil II - FC Wallbach (Sa., 18 Uhr): Nicht ganz zu frieden ist Weils Co.-Trainer Wolfgang Jubin mit der bisherigen Punkteausbeute: „Zwei Zähler hätten es durchaus mehr sein können. Die hätten wir eigentlich in Jestetten holen müssen, als wir bis kurz vor Schluss noch 2:0 geführt haben.“

Vor dem Heimspiel gegen den FC Wallbach plagen ihn und Trainer Thomas Schwarze eklatante Personalprobleme: Aktuell fehlen der ersten und zweiten Mannschaft 25 Spieler. Sie sind entweder verletzt oder befinden sich im Urlaub. Aber jammern hilft nicht. Wir werden sicherlich eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen.“ Respekt hat Jubin vorm Gegner: „Wallbach ist so etwas wie ein Angstgegner für uns. In der vergangenen Saisonhaben wir das Heimspiel verloren.

SV Laufenburg - FC Wittlingen (Sa., 15.30 Uhr): Zwei Siege in Folge, die Fußballwelt sieht für Wittlingens Trainer Tiziano Di Domenico nach einem etwas holprigen Saisonstart schon wieder deutlich besser aus. Doch in Laufenburg hängen am Samstag die Trauben sehr hoch: „Die Nullachter haben nur ein Ergebnisproblem. In beiden Spielen, die sie verloren haben, waren sie die bessere Mannschaft, wie ich mir sagen ließ“, hat Di Domenico großen Respekt vor dem Gegner. Wittlingens Trainer muss in Laufenburg auf die drei Urlauber Salvatore Di Mattia, David Ratto und Martin Schäffler sowie auf den beruflich verhinderten David Stiefvater verzichten.

FC Schlüchttal - Bosporus FC Friedlingen (Sa., 16 Uhr): Fast alle Urlauber sind bei Bosporus FCF wieder eingeroffen. Deshalb rechnen sich die Schützlinge von Trainer Faik Zikolli in diesem Aufsteiger-Duell auch etwas aus.