Fußball Präsenz auf’s Feld bringen

Lörrach (fas). Gleich zum Saisoneinstieg hat Landesliga-Aufsteiger SG Schliengen-Neuenburg ein Offensivfeuerwerk abgebrannt. Der Schwung soll nun auch zum ersten Auswärtsspiel der Saison mitgenommen werden. Der FC Hausen und der SV Nollingen wollen sich für die Auftaktpleiten vor Wochenfrist rehabilitieren.

SG Schliengen-Neuenburg Morgen ab 16 Uhr geht’s für die SG nach Litzelstetten. „Wir fahren guten Mutes da hin. Dennoch sollten wir nicht gleich meinen, dass wir nach dem ersten Spiel schon Meister sind“, betont SG-Coach Frank Sinkewitsch. Zudem verfügen die Litzelstetter über mehr Landesliga Erfahrung. „Deshalb glaube ich, dass es für uns schwerer wird als noch in der Vorwoche.“ Die Herangehensweise der Sinkewitsch-Elf ist klar. „Wir werden etwas defensiver spielen und sobald sich die Chance ergibt, Nadelstiche setzen.“

FC Hausen Im ersten Heimspiel gastiert Aufsteiger SV Worblingen am Sonntag ab 13 Uhr im Wiesental. „Für uns ist der Gegner Neuland. Nichtsdestotrotz wären alles andere als drei Punkte eine Enttäuschung“, lässt Trainer Bernhard Zimmermann wissen. Trotz der bitteren Niederlage in Grüningen bleibt Zimmermann zuversichtlich: „Wir sind gut drauf. Wenn wir unsere Abschlussschwäche in den Griff bekommen, sollten wir als Sieger vom Platz gehen.“ Alle Spielerinnen sind an Bord.

SV Nollingen Die positive Botschaft vorneweg: SVN-Spielmacherin Festina Rexhepi ist einsatzbereit. Die ersten Befürchtungen nach der Partie vor einer Woche in Worblingen haben sich nicht bestätigt. „Wir brauchen ihre Qualität“, verdeutlicht Trainer Bernd Güdemann. Am Sonntag ab 15 Uhr im Heimspiel gegen den FV Marbach muss eine Leistungssteigerung her. „Meine Spielerinnen müssen Präsenz zeigen. Ansonsten bleiben wir erst einmal im Tabellenkeller stecken“, so Güdemann. Personell sieht’s am Wochenende noch schlechter aus. Denn: Nun fällt auch noch Paula Merkel aus.