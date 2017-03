Fußball Punktgewinn das Ziel

Weil am Rhein (nod). Die Welt beim SV Weil sieht nach dem überzeugenden 2:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den FC Freiburg-St. Georgen schon wieder etwas freundlicher aus. Nach hinten brauchen sich die Weiler nun nicht mehr zu orientieren. Nun wartet mit dem Gastspiel beim FC Emmendingen am morgigen Samstag (Anpfiff: 15.30 Uhr) eine neue Herausforderung für Interimscoach Andreas Schepperle und seine Mannschaft.

„Ein Punkt soll in Emmendingen mindestens herausspringen“, will Schepperle die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten. Personell sieht’s auch wieder besser aus. Kapitän Fabian Kluge und Michailidis Stergianos kehren zurück. Dafür fehlt Eike Elsasser. Er hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen. Andreas Schepperle rechnet mit seinem Einsatz in dieser Saison nicht mehr.