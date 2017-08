Fußball Rehabilitierung ist angesagt

Der dritte Saison-Spieltag in der Landesliga, Staffel 2, offeriert bereits das zweite Hochrhein-Derby. Wieder heißt der Gastgeber FC Tiengen. Diesmal gastiert der SV Weil am kommenden Sonntag im Langensteinstadion. Beide Mannschaften möchten sich für die Heimniederlagen am zweiten Spieltag revanchieren. Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.

Weil am Rhein. Während beim FC Tiengen Trainer Georg Isele den personellen Notstand ausgerufen hat, ist der Kader des SV Weil vor dem Derby gut gefüllt. Die Neuen Caner Acar und der kroatische Keeper Igor Dodik haben in dieser Woche die Freigabe erhalten. „Ich bin mir sicher dass Coach Bächle die beiden auch nach Tiengen mitnehmen wird“, informiert Perseus Knab, der Sportliche Leiter des SVW.

Dagegen sieht es beim FC Tiengen vor dem Derby düster aus: „Mir fehlen nicht weniger als acht Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft“, ist Trainer Georg Isele um seine Aufgabe am Sonntag nicht zu beneiden. Schon gegen Rheinfelden musste der Tiengener Trainer gewaltig improvisieren. So zählten mit Thomas Hart und Marco Stasiek zwei Akteure zum Kader, die ohne Training ins „kalte Wasser“ geworfen wurden. Stasiek stand sogar in der Startformation. Ähnliches schwant Isele nun auch gegen Weil, wenngleich Hart sich in den Urlaub verabschiedet hat.

Hoffen auf ein erfolgreiches Abschneiden gegen den sicherlich favorisierten Gast aus der Grenzecke lässt Georg Isele aber die Tatsache, dass Stürmer Angelo Di Palma seine Gelb/Rot-Sperre aus der Partie gegen den FV Herbolzheim abgesessen hat und deshalb übermorgen spielen kann.

Von einer Favoritenrolle im Derby will beim SV Weil aber keiner etwas wissen. Trotz der 1:3-Heimniederlage gegen den FV Herbolzheim waren die Verantwortlichen mit der Einstellung der Mannschaft zufrieden, nicht aber mit dem Offensivspiel. „Die Durchschlagskraft im letzten Spieldrittel hat gegen Herbolzheim gefehlt“, betont Co-Trainer Heiko Schwarze. Und Perseus Knab legt nach: „Vor dem gegnerischen Tor sind wir zu ungefährlich, kreieren zu wenig Chancen.“

Das soll in Tiengen besser werden, zumal mit Sascha Strazzeri und Caner Acar nun weitere Alternativen zur Verfügung stehen. Daniel Mundinger, der bereits gegen Herbolzheim eingewechselt worden war, wird wohl gegen Tiengen von Beginn an spielen. Darüber hinaus muss Coach Bächle auf Hannes Kaiser, der wegen einer fiebrigen Erkältung in dieser Woche nicht trainieren konnte, und Mergim Avdijaj (Rückenbeschwerden) verzichten.