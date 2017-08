Fußball Rivalität garantiert Nervenkitzel

Aufsteiger FV Haltingen erwartet Absteiger SV Herten zum Spitzenspiel am dritten Spieltag der Kreisliga A-West. Zudem steht das prestigeträchtige Stadt-Derby zwischen dem FV Fahrnau und dem SV Schopfheim auf dem Programm. Für Dramatik ist also gesorgt.

Lörrach. Die furios gestarteten Haltinger wollen ihren Aufwind auch im Heimspiel gegen den Titelfavoriten aus Herten (morgen ab 17 Uhr), mit ins Spiel nehmen. „Wir haben nichts zu verlieren und können befreit auflaufen“, lässt Haltingens Sportlicher Leiter Norman Rueb wissen. Auf dem Papier ist der SV Herten der Favorit. Der Bezirksliga-Absteiger hat das Gros der Mannschaft beisammen halten können. Das weiß auch Rueb: „Herten haben wir ganz oben auf unserer Aufstiegsliste.“

Thorsten Szesniak, Trainer der Gäste-Elf, sorgt sich um seine Spieler: „An diesem Wochenende findet das Trottoirefest in Rheinfelden statt. Ob wir daher am Sonntag im Vollbesitz unserer Kräfte sein werden, weiß ich nicht. Da bin ich auf den Charakter der Jungs gespannt.“

Es ist wieder soweit. Die „Mutter aller Derbys“ im Wiesental geht morgen ab 15 Uhr zwischen Fahrnau und Schopfheim über die Bühne. Beide Teams sind erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet und haben sechs Zähler auf dem Konto. „Unser Saisoneinstieg verlief besser als erwartet. Durch die beiden Neuzugänge Ebrima Nyaballi und Ebrima Drammeh sowie den wiedergenesenen Kapitän Eduard Hinkel haben wir an Qualität gewonnen“, freut sich FVF-Coach Joachim Trautwein, der seit seinem Amtsantritt in Fahrnau vor zwei Jahren allerdings eine negative Derby-Bilanz aufweist. In vier Begegnungen sprangen ein Sieg, zwei Niederlagen und ein Remis heraus. Trautwein hofft auf einen regen Zuschauerzuspruch: „Unter 200 wäre eine Enttäuschung.“

Einen holprigen Saisonauftakt erlebte der TuS Lörrach-Stetten. Das war noch nicht das, was sich Trainer Sascha Müller von seinen Schützlingen erhofft hatte. Heute (15 Uhr) geht’s vor heimischem Anhang gegen den FC Hauingen.

Der SV Todtnau setzt sich in dieser Runde keine großen Ziele. „Mehr als ein Platz im Tabellenmittelfeld ist für uns nicht möglich. Da sind wir alle im Verein realistisch genug“, macht SVT-Vorsitzender Matthias Wissler deutlich. „Unsere Studenten sind nicht oft da. Darunter leidet auch die Trainingsbeteiligung.“ Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert Todtnau beim TuS Kleines Wiesental.

Schlusslicht FV Lörrach-Brombach III gastiert morgen ab 15 Uhr beim SV Karsau. Karsaus Trainer Wilfried Zäh kann den Aufsteiger aus dem Grütt nur schwer einschätzen: „Es kommt immer drauf an, ob Spieler aus der Zweiten aushelfen oder nicht. Wir nehmen es, wie es kommt. Sicher ist aber, das der FVLB III mit Frank Malzacher, Fabian Rabe und Erwin Suppes drei starke Leute in seinen Reihen hat.“ Leichtathletik-Trainer Kurt Gottschalk hat die Jungs vom Dinkelberg im Grundlagen-Ausdauerbereich in der Vorbereitung optimal trainiert. „Auch in Zukunft wird Kurt uns zur Verfügung stehen“, bestätigt Zäh, der nun allerdings für unbestimmte Zeit auf Stürmer Patrick Heger verzichten muss. Ihn plagt eine Wirbelverletzung.

Der FC Hausen erwartet morgen (15 Uhr) den FC Steinen-Höllstein.

Der FV Degerfelden und der SV Nollingen hoffen am Sonntag im direkten Duell auf die ersten Zähler der Saison.